Il consumer2consumer Ã¨ in costante crescita

La piattaforma da puro "classified", quindi annunci di vendita, si è trasformata in un luogo dove riuscire a chiudere la vendita, compreso il contatto, il pagamento e la spedizione.

Abbiamo fatto un salto quantico, adottando di fatto le dinamiche dell'eCommerce, quello che noi chiamiamo "TuttoSubito".

Questo mercato, del consumer to consumer, è in crescita e aumenta l'interesse delle persone.

Immaginiamo che sia stato anche un periodo di tanti accordi con i partner.

Chiaramente c'è una filiera da far funzionare.

Bisogna considerare che in 4 mesi dal lancio di TuttoSubito ci sono state oltre 200.000 transazioni e soprattutto un tasso di adozione di oltre 75% delle categorie market to market dei consumi. Un grande successo che ha coinvolto molte attività.

Siamo un marketplace, abbiamo degli accordi quadro per quanto riguarda le spedizioni, abbiamo un sistema di pagamenti in collaborazione con Paypal.



La sicurezza e la garanzia della spedizione tra consumatori è fondamentale.

Oggi abbiamo numeri incredibili: 2 milioni e 600 mila italiani che ogni giorno si connettono, quasi 50 milioni di annunci pubblicati in un anno, sono numeri che ci fanno responsabili verso questi consumatori.

Voi siete sostanzialmente una data drive company, leggete i dati cercate di muovervi seguendo questi: riuscite a intercettare subito i trend?

Intercettare i bisogni nuovi non è facile.

Essere data driven per noi è un must, viviamo una certa ossessione dal dato, nel senso che tutto quello che facciamo lo misuriamo per poter migliorare il ciclo di sviluppo del prodotto. Da noi il cliente è davvero al centro, partendo dal dato e dall'analisi di cosa si sta facendo per fare in modo che l'esperienza sia fluida e avere un percorso il più lineare possibile nel raggiungere la soddisfazione di trovare e comprare quanto desiderano.



All'innovazione fortunatamente non c'è mai fine, è un ciclo infinito che deve essere reiterato in continuazione.

Se pensiamo al 2022, cosa ci può dire?

Il nostro focus sarà maniera prevalente sullo sviluppo più consapevole dei nostri verticali.

Siamo molto focalizzati sul miglioramento drastico dell'esperienza utente del mondo immobiliare e automotive.

Nel real estate abbiamo introdotto da pochissimo una ricerca geografica a raggio, oltre a un altro prodotto che stiamo lanciando adesso si chiama "VediSubito" con cui è possibile vedere la casa che interessa che non è solo un tour virtuale, ma è possibile prendere l'appuntamento con l'agente immobiliare che ha quella casa in portafoglio e fare questo virtual tour con lui, in remoto.

Non è una semplice visita virtuale, è un momento di incontro e di consulenza che è abilitata dalla nostra piattaforma. Il valore aggiunto è riuscire a spiegare i dettagli, fare domande, e rendere l'esperienza simile a quello che si farebbe in presenza. Pensiamo che per esempio per l'acquisto di una seconda casa sia un cambio di passo significativo.