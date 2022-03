Immobiliare: tra gli italiani cresce la voglia di acquistare una seconda casa fuori cittÃ 

La preferenza per uno stile di vita urbano o rurale varia significativamente da Paese a Paese e mostra grandi differenze a livello internazionale.

Il 61% dei clienti italiani preferisce vivere in aree urbane nel lungo periodo e lo stesso vale per ben oltre la maggioranza degli spagnoli (59%), mentre, per esempio, la maggior parte dei tedeschi (59%) sta pensando di trasferirsi in una zona suburbana o rurale a lungo termine.

I servizi di quartiere giocano un ruolo importante nella scelta di una casa.

In particolare, i clienti italiani seguono la tendenza a cercare spazi ricreativi verdi.

Soprattutto nelle aree urbane, la privacy svolge un ruolo importante, insieme a un buon accesso ai trasporti pubblici.

I sistemi di car e bike sharing e le stazioni di ricarica per auto elettriche sono ritenuti meno importanti, sottolineando ulteriormente l'importanza del trasporto pubblico.



In merito ai comfort per la casa, i clienti italiani si concentrano in gran parte su aspetti quali sostenibilità, qualità della costruzione ed estetica.

Secondo l'indagine del Gruppo, la sostenibilità è il concetto di abitabilità più popolare per il futuro, con la stragrande maggioranza dei clienti che sottolinea l'importanza di questa filosofia di vita per le case del futuro.

La vita multigenerazionale è il secondo concetto di vita futura più importante, che riflette la crescente preoccupazione per le nostre società che invecchiano e la ricerca di alloggi che si adattino, in particolare, alle esigenze delle generazioni più anziane.

"Il nostro sondaggio ha rivelato che la maggior parte dei futuri acquirenti dà la priorità alla sostenibilità, il che sottolinea l'importanza di materiali, tecnologie, servizi e caratteristiche sostenibili nei complessi edilizi del futuro", ha concluso Gernot Rella, Area Manager International di Engel & Völkers.



"Alla domanda su specifici principi di sostenibilità, tutti i clienti europei hanno sottolineato l'efficienza energetica.

A livello nazionale, i clienti italiani hanno evidenziato i sistemi di recupero dell'acqua, le aree di separazione dei rifiuti e di stoccaggio delle biciclette".