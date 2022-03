Come ottimizzare l'onboarding dei clienti nei servizi finanziari

Più specificamente, è necessario aumentare la velocità del processo di onboarding senza sacrificare un'esperienza utente personalizzata e sicura.

Velocità o sicurezza?

Che si tratti di ordinare del cibo online o di aspettare in fila a un caffè, le persone si aspettano un'esperienza rapida e senza stress.

E il mondo della finanza online non è diverso.

Quindi, il fatto che il 30% dei consumatori riporti un processo di richiesta online più lento del previsto rappresenta un problema.



Specialmente se - negli ultimi 12 mesi - il 64% degli utenti conferma di aver abbandonato una richiesta di finanziamento online prima di averla completata e il 6% di averlo ha fatto più di tre volte.

L'impegno per la sicurezza e la protezione dei clienti è un fattore che impatta in modo significativo sulla velocità del processo poiché grandi quantità di dati e dettagli personali sono necessari per supportare una solida prevenzione delle frodi.

Naturalmente, le aziende non possono tralasciare questo aspetto dell'onboarding.

Ma è vero che l'attenzione alla sicurezza rispetto alla velocità sta portando all'abbandono e alla perdita di vendite?

Abbracciare la tecnologia

La risposta sta nell'adozione di una tecnologia che garantisca la sicurezza attraverso una strategia dinamica di prevenzione delle frodi, velocizzando al contempo il processo end-to-end.



Il 67% delle aziende prevede di investire nella digitalizzazione dei servizi principali per farlo.

E ci sono diverse tecnologie adatte allo scopo.

La maggior parte (60%) delle organizzazioni ammette che le attuali strategie di protezione dalle frodi causano rallentamenti.

Utilizzare la biometria - scansione delle impronte digitali, riconoscimento facciale, ecc - può accelerare i processi di controllo dell'identità, e sarebbe apprezzato anche dai clienti: il 50% conferma di essere disposto ad adottare tale tecnologia in ambito finanziario, e il 34% la utilizza già con altre applicazioni online.

Allo stesso modo, implementare una tecnologia di convalida dell'identità a distanza può migliorare l'acquisizione digitale, consentendo ai clienti di verificare la loro identità dal computer o dispositivo mobile, ovunque essi siano.

Più della metà delle aziende (51%) ritiene che l'attuale processo di convalida dell'identità richieda troppo tempo, e per la maggior parte (65%) la ricerca di una soluzione è considerata una priorità per il futuro.



Oltre a questi strumenti che migliorano l'esperienza dell'utente, anche i progressi effettuati in ambito di AI (Intelligenza Artificiale) e dell'apprendimento automatico possono ottimizzare il processo di onboarding e la sua automazione.

Questo approccio richiederà investimenti in infrastrutture tecnologiche e competenze per sfruttarne il potenziale.

Un'impressione duratura

Nel mondo digitale, l'esperienza del cliente è fondamentale, e il processo di onboarding rappresenta uno degli elementi critici della customer journey.

Si dice che due cose non sono alterabili: il tempo e la prima impressione.

E un'esperienza di onboarding veloce, efficace e facile può aiutare le organizzazioni di servizi finanziari a trarne il massimo vantaggio.

Cristina Iacob, Regional Commercial Strategy Director di Experian