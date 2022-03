HR: il digitale abilita i processi organizzativi delle imprese creando nuovi modelli

In primis, la ricerca sottolinea la necessità di recupero di produttività che il sistema-Paese si trova a dover affrontare, rispetto a cui si evidenzia la rilevanza di elementi intangibili riferibili al Capitale Umano e alla gestione delle Risorse Umane, per esempio, managerializzazione, valorizzazione del lavoro, corretta allocazione delle competenze e del talento, e attenzione alla sostenibilità a 360°.

In questo, è fondamentale sfruttare le opportunità legate alla Data Economy per sviluppare nuovi modelli organizzativi che abilitino la trasformazione dei modelli di business e operativi delle aziende impegnate a competere sia nei nuovi mercati digitali, sia nei settori più tradizionali.

In parallelo, lo sviluppo dei nuovi modelli di business sarà accompagnato da una sempre maggiore apertura in ottica "Open", generando valore grazie a network e a modelli a piattaforma che, secondo logiche di cooperazione e - in alcuni casi - di coopetizione, permettono di intensificare gli scambi dati e aumentare le opportunità di sviluppare nuovi verticali di servizi e nuove esperienze di consumo.



Infine, gli individui e le Risorse Umane hanno assunto una posizione ancora più centrale nel corso dell'emergenza pandemica, andando a ridefinire alcuni paradigmi organizzativi che già identifichiamo come New-normal - si pensi, ad esempio, al lavoro da remoto e alla flessibilità della giornata di lavoro.

L'analisi di queste premesse ha permesso di individuare e approfondire le caratteristiche chiave proprie delle organizzazioni di nuova generazione, in particolare: Human centricity per cui l'aspetto umano diventa sempre più centrale all'interno delle realtà lavorative; Sustainable sensitivity che pone la sostenibilità come un driver chiave sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione; Data-driven HR che vede nell'utilizzo dei dati un'opportunità per migliorare le performance dei lavoratori, la produttività dell'azienda e il benessere dell'intera organizzazione.