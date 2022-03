Coface: il conflitto aumenta la pressione sui mercati dell’energia e delle materie prime

Coface ha declassato la valutazione rischio paese da B (abbastanza elevato) a D (molto elevato).

Le sanzioni interessano le principali banche russe, la banca centrale russa, il debito sovrano russo, alcuni funzionari pubblici e oligarchi russi, nonché il controllo delle esportazioni di componenti hightech nel Paese.

Queste misure esercitano una notevole pressione al ribasso sul rublo, già crollato, e porteranno a un aumento dell'inflazione dei prezzi al consumo.

La Russia ha una situazione finanziaria relativamente solida: basso livello di debito pubblico estero, avanzo di conto corrente ricorrente e grandi riserve valutarie (circa 640$ mld).

Tuttavia, il congelamento imposto dai paesi depositari occidentali di queste riserve impedisce alla banca centrale russa di usufruirne e riduce l'efficacia delle azioni russe.

L'economia russa potrebbe beneficiare dell'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare per le sue esportazioni di energia.



Tuttavia, i paesi dell'UE hanno annunciato che intendono limitare le loro importazioni dalla Russia.

Nel settore industriale, la restrizione dell'accesso a semiconduttori, computer e apparecchiature per telecomunicazioni, automazione e sicurezza dell'informazione prodotte in occidente influirà negativamente, data l'importanza di questi elementi nei settori minerario e manifatturiero russo.

Le economie europee sono le più minacciate

A causa della sua dipendenza dal petrolio e dal gas naturale russi, l'Europa sembra essere l’area più esposta alle conseguenze di questo conflitto.

Sostituire l'intera fornitura europea di gas naturale russo è impossibile nel breve e medio termine e gli attuali livelli dei prezzi avranno un effetto significativo sull'inflazione.

Nel momento in cui si redige il presente studio, con un barile di Brent scambiato sopra 125$ e con i contratti a termine sul gas naturale che suggeriscono prezzi stabilmente al di sopra di € 150/Mwh, Coface prevede almeno 1,5 punti percentuali di inflazione nel 2022.



Ciò eroderebbe i consumi delle famiglie e, insieme al calo previsto degli investimenti e delle esportazioni delle imprese, ridurrebbe la crescita del PIL di circa mezzo punto percentuale.

Se Germania, Italia o alcuni paesi dell'Europa centro-orientale sono maggiormente dipendenti dal gas naturale russo, l'interdipendenza commerciale dei paesi della zona euro suggerisce un rallentamento generale.

Inoltre, Coface stima che un'interruzione totale dei flussi di gas naturale russo verso l'Europa aumenterebbe l'impatto sulla crescita del PIL nel 2022 a 4 punti percentuali, portando l'evoluzione del PIL vicino allo zero, o addirittura negativo, a seconda di come viene gestita riduzione della domanda.

Nessuna regione sarà risparmiata dall'inflazione e dalle interruzioni del commercio globale

Nel resto del mondo le conseguenze economiche si faranno sentire soprattutto attraverso il rialzo dei prezzi delle materie prime, che alimenterà le pressioni inflazionistiche già esistenti.



Come sempre, quando i prezzi delle materie prime salgono, gli importatori netti di energia e prodotti alimentari saranno particolarmente colpiti, con lo spettro di gravi interruzioni di approvvigionamento se il conflitto dovesse intensificarsi ulteriormente.

Il calo della domanda europea ostacolerà anche il commercio mondiale In Asia-Pacifico, l'impatto si farà sentire quasi immediatamente a causa dell'incremento dei prezzi all'importazione, in particolare dell'energia.

Molte economie della regione sono infatti importatori netti di energia, guidati da Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Taiwan e Thailandia.

Poiché i legami commerciali e finanziari tra Nord America, Russia e Ucraina sono piuttosto limitati, l'impatto del conflitto sarà principalmente attraverso il canale dei prezzi e il rallentamento della crescita europea.

Nonostante la prospettiva di una crescita economica più debole e di un'inflazione più elevata, i recenti eventi geopolitici non dovrebbero far deragliare la politica monetaria in Nord America.