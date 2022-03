Fifa in buona posizione per superare l'obiettivo del fatturato quadriennale

La decisione di posticipare o annullare le competizioni Fifa che avrebbero dovuto essere ospitate nel 2020 ha significato che le entrate dei diritti di trasmissione sono rimaste molto basse per il 2020, 1,7 milioni di dollari contro i 342,6 milioni di dollari del 2019.

I ricavi dei diritti di licensing pari a 180 milioni di dollari hanno rappresentato il 23% dei ricavi della Fifa nel 2021.

Ciò è stato rafforzato da un programma di merchandising ampliato per la Coppa del Mondo di quest'anno in Qatar e nuove opportunità di eCommerce.



Le entrate derivanti dalla vendita dei diritti di sponsorizzazione sono ammontate a 131 milioni di dollari, ovvero il 17% delle entrate totali della Fifa per l'anno.

Un totale di 93 milioni di dollari proveniva dagli accordi con i partner Fifa e 30 milioni di dollari dagli sponsor della Coppa del Mondo Fifa.

Altri 5 milioni sono stati generati da Fifa Regional Supporters, 2 milioni da Women's Football Partners e 1 milione da Fifa National Supporters.

I ricavi da diritti di ospitalità e biglietteria sono stati pari a 12 milioni di dollari.

Le vendite sono state principalmente associate alla Fifa Arab Cup a 16 squadre che si è svolta in quattro città del Qatar alla fine dello scorso anno.

Altre entrate hanno portato 320 milioni di dollari, ovvero il 42% delle entrate della Fifa per il periodo di 12 mesi.

Comprendevano 60 milioni di dollari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti come risarcimento per la corruzione perpetrata da ex funzionari.



I restanti 260 milioni di dollari provengono da fonti tra cui la Coppa del Mondo per club in Qatar all'inizio dell'anno; spese di interruzione relative a rescissioni contrattuali; guadagni dalla vendita di proprietà; provento del Museo Fifa di Zurigo; e proventi dalla vendita di filmati d'archivio e diritti video.

Le spese e gli investimenti nel periodo sono state pari a 1,08 miliardi di dollari.

Le spese comprendevano: 555 milioni di dollari per lo sviluppo e l'istruzione; 234 milioni in competizioni ed eventi; 192 milioni per la governance e l'amministrazione della federazione; 52 milioni in aree commerciali e trasmissioni; e 44 milioni sulla governance del calcio.

Nel corso dell'anno solare, il patrimonio totale della Fifa è aumentato del 21%, toccando i 5,5 miliardi di dollari.

Secondo il presidente del comitato finanziario Fifa, Alejandro Dominguez, "gli ultimi due anni ci hanno dimostrato che, proprio come in una partita di calcio, non sappiamo mai veramente cosa potrebbe aspettarci dietro l'angolo.



Grazie all'approccio proattivo della Fifa, il gioco globale rimane in buona salute mentre guardiamo avanti con grande ottimismo al 2022, un anno di Coppa del Mondo Fifa, in buona forma e di ottimo umore".