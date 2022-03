Top 250 retailer al mondo: in classifica Conad, Coop, Esselunga ed Eurospin

Si tratta di una notizia particolarmente importante, in quanto è la prima azienda cinese a rientrare tra i dieci player più importanti ed influenti del retail, indice di quanto il mercato cinese stia diventando sempre più rilevante a livello globale.

La Top 10, che continua ad essere dominata da player statunitensi, nel FY2020 registra complessivamente un ritmo di crescita YOY del 12.4% (+8 p.p rispetto allo scorso anno), più del doppio dell'intera classifica (5.2%).

La marginalità delle prime dieci aziende è cresciuta di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente, un risultato positivo nonostante la pressione esercitata sui rivenditori dall'intensa concorrenza, dall'aumento dei costi del lavoro, dall'inflazione e dagli investimenti per migliorare l'eCommerce.

L'Europa conta il maggior numero di retailer nella Top 250

L'Europa si conferma l'area geografica più rappresentata, grazie al maggior numero di realtà che trovano posto nella Top 250: sono 90 (dodici in più rispetto al Nord America e tre in più rispetto all'anno precedente) le aziende che hanno sede nella regione, tuttavia solo due di esse rientrano anche nella Top 10 (Schwarz, Aldi Einkauf).



Le aziende europee contribuiscono al 32.7% delle retail revenue complessive della top 250 (-0.7 p.p.), e i paesi più rappresentati sono Germania (18 aziende), Regno Unito (15) e Francia (11).

"Pur conservando in maniera aggregata un net profit margin quasi in media con la classifica complessiva, i player europei mostrano gli effetti delle chiusure dovute alla pandemia attraverso un cedimento in termini di crescita, come avvalorato dal tasso di crescita anno su anno più basso tra le aree geografiche prese in considerazione.

È da evidenziare che, nonostante il contesto pieno di ostacoli e difficoltà, molte aziende del continente hanno comunque avuto una crescita a doppia cifra", rileva Cosio.

Italia: buone performance per le aziende italiane nella Top 250

Anche la GDO italiana registra un andamento generalmente positivo nel FY2020: tre su quattro dei player del nostro Paese presenti nella Top 250 chiudono l'anno con revenue YOY in crescita rispetto al FY2019, solo Coop subisce una leggera flessione.



Nella GDO, Conad si conferma il primo colosso italiano, collocandosi al 61esimo posto; seguono Coop in 77° posizione ed Esselunga al 116°; chiude Eurospin che guadagna dieci posizioni grazie alle sue ottime performance, collocandosi al 153° posto della Top 250.

Nell'ambito lusso, sono evidenti gli effetti negativi delle restrizioni che hanno colpito il settore: Essilor-Luxottica perde venti posizioni rispetto al FY2019, con una crescita negativa.

Sostenibilità nel retail