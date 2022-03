Quali sono i brand piÃ¹ amati in Italia e in Europa?

H&M arriva al secondo posto, con sei Paesi, mentre anche altri marchi noti come Zara, Nike e Adidas trovano posto nella lista.

Tutto ciò dimostra che quando si parla di moda, ognuno ha gusti diversi, ma ognuno sa anche esattamente cosa gli piace.

Beauty: l'Europa adora Maybelline

In testa in nove Paesi, Maybelline è il brand beauty più amato in molte nazioni europee.

Proprio come il dominio tecnologico di Apple, altri marchi di bellezza popolari semplicemente non si avvicinano a Maybelline; L'Oréal Paris e Mac sono i prossimi marchi più popolari, con quattro Paesi a testa, mentre i restanti Paesi trovano tutti una gamma di marchi come opzione preferita.

BMW in testa come marca di auto più amata

Non sorprende che, con la loro ricca storia di sviluppo automobilistico, siano le aziende tedesche BMW e Mercedes a dominare il primo posto come i marchi più popolari in tutta Europa.



BMW è la più popolare, essendo preferita da nove dei paesi che abbiamo analizzato, ma Mercedes segue da vicino con sei.

Secondo Andy Roberts, direttore eCommerce di Ebuyer, "molti di noi hanno brands a cui siamo fortemente fedeli.

Con i social media che consentono una comunicazione bidirezionale tra marchio e consumatore, ora più che mai possiamo davvero interagire con i marchi e sentirci parte di una comunità.

La nostra ricerca offre una reale portata su quali siano i brand più amati in Europa.

Non sorprende che Apple sia in cima alla lista come uno dei marchi moderni più forti nel mondo della tecnologia".