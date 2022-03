Smartworking: ancora tu? ma non dovevamo vederci piÃ¹? - Punto e a capo - @gigibeltrame

Il fenomeno esiste.

Il digitale ha infranto l'ultima barriera e oggi è possibile lavorare da remoto senza grandi problemi.

Che poi non sia l'ideale lavorare sempre da remoto è stato ampiamente compreso, ma la qualità della vita dei lavoratori non può più essere messa in discussione.

C'è un problema culturale da affrontare, ma anche di leadership e di organizzazione del lavoro.

Non è tutto oro ciò che luccica, bisogna trovare un equilibrio e nuove regole.

Realizzando ogni mattina la serie sui social #SmartBreak, ricevo quotidianamente domande e richieste relative a questo tema che è particolarmente sentito, ma la cosa più interessante è che non è una questione ideologica o di comodità, ma proprio di qualità della vita.

Non è un caso che gli istituti di ricerca abbiamo notato nel 2021 un 2% di cambiamenti di aziende perché o ci si avvicinava da casa o si cercavano giorni di smartworking.



Addirittura, anche nel nostro Changes se ne parla, i giovani si approcciano al lavoro chiedendo lo smartworking, che diventerà terreno di conquista per i talenti.

Fateci caso, le aziende più furbe (smart) si stanno organizzando: la percentuale di annunci di lavoro che offrono la flessibilità è quasi raddoppiata.

Insomma, per tutti coloro che pensavano che non si parlasse più di smartworking, è una dura sconfitta, ma è chiaro che a certe praticità non si può più rinunciare.