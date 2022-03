Quale capitalismo per una societÃ  piÃ¹ giusta?

Quale capitalismo per una società più giusta?

Occorre affrontare con urgenza grandi temi come le crescenti diseguaglianze, le diversità di genere, le questioni legate al cambiamento climatico e alla transizione energetica, così come anche l'interazione fra forze economiche e realtà politiche

Negli ultimi 50 anni il capitalismo, inteso anche come economia di mercato, ha non solo determinato la scomparsa di regimi alternativi come quello comunista pianificato, ma ha anche dimostrato un dinamismo formidabile, generando ricchezza e benessere per miliardi di persone in tutto il globo.

Nello stesso tempo, però, ha messo in evidenza i propri limiti: non è riuscito a evitare un aumento, anche marcato, delle diseguaglianze di reddito; non è stato in grado di scongiurare crescenti e gravi criticità ambientali; non ha saputo trovare formule credibili per evitare il ripetersi ciclico di crisi economiche e finanziarie; non ha potuto consolidare adeguati sistemi di welfare e protezione dei più deboli e svantaggiati.