Come cambia il rapporto delle persone con il lavoro, la tecnologia, l'ambiente

1 - Siate voi stessi - Il crescente senso di autonomia che le persone hanno nella loro vita, a distanza di due anni dall'insorgenza della pandemia, sta influenzando il modo in cui le stesse lavorano, si relazionano con gli altri e consumano.

Le persone stanno mettendo in discussione ciò che sono e ciò che conta per loro.

Il crescente individualismo sotteso ad una mentalità improntata al "prima io e poi noi" ha profonde implicazioni per le organizzazioni in relazione ai modi in cui queste guidano i loro dipendenti, formulano una nuova employee value proposition e gestiscono le relazioni azienda-cliente.



2 - La fine dell'era dell'abbondanza? - Nell'ultimo anno, molti di noi sono stati testimoni e hanno avuto esperienza diretta di scaffali vuoti, bollette energetiche in aumento e carenze nei servizi quotidiani.

Mentre la scarsità determinata dalle carenze logistiche potrebbe essere una sfida temporanea, il suo impatto persisterà e porterà a un cambiamento della nostra "idea di abbondanza" - basata su disponibilità, comodità e rapidità dei beni di consumo - e ad una maggiore coscienza ambientalista.

Le imprese devono affrontare l'ansia da disponibilità che ha attanagliato molte persone in tutto il mondo.

3 - Frontiere prossime venture - Il metaverso è un'esplosione culturale che si prepara a manifestarsi da un momento all'altro.

Sarà una nuova frontiera di internet su cui convergeranno tutti i livelli esistenti di informazioni, interfacce e spazi attraverso i quali le persone interagiscono.



È un luogo in cui si potranno generare profitti, creare nuove opportunità lavorative e offrire infinite possibilità alle persone di contribuire alla costruzione o evoluzione dei brand.

Il metaverso non esisterà solo attraverso schermi e cuffie ma includerà anche esperienze e luoghi del mondo reale in dialogo con il mondo digitale.

4 - Il valore della verità - Le persone si aspettano di avere risposte alle loro domande semplicemente premendo un pulsante o attraverso un breve scambio con un assistente vocale.

Il fatto che sia così facile e immediato implica che le persone facciano più domande.

Per i marchi, la serie di domande dei clienti e il numero di canali per porle sono in costante crescita.

Come rispondere è una grande sfida di design, un fattore critico per l'istaurazione di un rapporto di fiducia e una futura fonte di vantaggio competitivo.

5 - Trattare con cura - L'anno passato, l'assistenza agli altri e la cura di sé, hanno assunto un ruolo primario dal punto di vista dei servizi e dei canali per fornire assistenza, sia digitali che fisici.



Tale responsabilità continuerà ad avere la priorità nelle nostre vite.

Una tendenza che sta creando opportunità e sfide per i datori di lavoro e i brand, che devono ora stabilire come integrare l'assistenza nelle relazioni con i dipendenti, i clienti e la società in generale.

"Mentre i consumatori ripensano tutte le loro relazioni, i brand si trovano di fronte a due grandi responsabilità: operare oggi avendo cura del mondo e allo stesso tempo costruire il proprio futuro tenendo in considerazione il benessere del pianeta, delle imprese e della società", ha commentato Alessandro Diana Managing Director di Accenture Interactive.

"La chiave sta nel comprendere a fondo l'impatto delle nuove relazioni e aspirazioni delle persone e convertirle in strategie operative efficaci, per generare rilevanza e crescita in azienda".