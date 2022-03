SPID professionale: i vantaggi dell'identitÃ  digitale per partite IVA e imprese

Lo SPID a uso professionale per persona fisica (elDUP PF) è quello per i liberi professionisti e le ditte individuali; contiene gli attributi della persona fisica a cui sono state rilasciate le credenziali di autenticazione e permette quindi di gestire sia i servizi legati alla sfera privata sia quelli della propria attività.

C'è poi lo SPID a uso professionale per persona giuridica (edDup PG), che viene rilasciato alla persona fisica che opera per una persona giuridica, diventando un vero e proprio SPID aziendale.

Una volta attivato lo SPID aziendale, è possibile autorizzare altre persone della società ad agire.

Le loro credenziali devono essere richieste dal legale rappresentante dell'azienda e consentiranno quindi di operare per conto della società.

In questo modo, ad esempio, il titolare dell'azienda può delegare i suoi dipendenti allo svolgimento di tutte attività burocratiche e documentali.

Come funziona SPID Professionale di Register.it

Con Register.it, gestore accreditato dell'Identità Digitale, è possibile richiedere e attivare le credenziali SPID a uso professionale per persona fisica, le credenziali SPID per persone giuridiche e credenziali SPID aggiuntive per i dipendenti autorizzati ad agire per conto della propria azienda.



Con lo SPID professionale si può inoltre attivare il terzo livello di sicurezza (SPID 3), il livello di autenticazione più sicuro.

Oltre al nome utente e password SPID 3 richiede un supporto fisico particolare che gestisce delle chiavi crittografiche.

Questo consente di accedere ai servizi con la massima sicurezza e, a tendere, saranno sempre più numerose le piattaforme che richiederanno uno SPID 3, anche in ambito business.

Tutte le imprese oggi stanno evolvendo dal punto di vista digitale, dematerializzando la gestione dei documenti e ridisegnando in ottica digitale i flussi di lavoro, rendendoli più rapidi ed efficienti.

Anche lo SPID professionale fa parte degli strumenti utili a digitalizzare l'impresa e migliorare la propria competitività.

Ci si aspetta un notevole incremento dei servizi accessibili con SPID professionale nei prossimi anni, per una qualità dei servizi migliore per professionisti, PMI e ditte individuali.



Per abbracciare il cambiamento e avere maggiori informazioni sullo SPID professionale, scopri le soluzioni business di Register.it per tutto ciò che riguarda l'identità digitale..