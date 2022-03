Notizie positive per le forniture di semiconduttori?

Di conseguenza, la SIA ha visto le vendite di semiconduttori crescere del 29,7% da agosto 2020 ad agosto 2021, spinte dalla domanda di telefoni 5G e infrastrutture cloud, ma anche di beni elettronici classici come PC, TV e webcam.

L'effetto Covid ha agito in combinazione con le tendenze secolari degli elettrodomestici e delle automobili che diventano più intelligenti, equipaggiati con più chip rispetto al passato (ad esempio, un veicolo elettrico utilizza circa il doppio del contenuto di semiconduttori di un'auto normale).



La digitalizzazione dell'economia in generale (ad esempio, il passaggio all'eCommerce e al lavoro digitale) sta anche alimentando un costante aumento della domanda di chip.

Purtroppo, anche lo scenario geopolitico ha avuto il proprio impatto: le sanzioni imposte dagli Stati Uniti alle aziende tecnologiche cinesi (ad esempio, Huawei) nel 2019 hanno portato i produttori cinesi ad accumulare chip per poter garantire le forniture.

L'industria dei chip ha storicamente sofferto di cicli di "boom-and-bust" e di "double ordering", in cui i clienti acquistano più chip del necessario.

Quando la domanda e l'offerta si sono normalizzate e la tensione del mercato dei chip è diminuita, la domanda è calata drasticamente.

Sulla base delle esperienze passate, la maggior parte degli attori del mercato dei semiconduttori erano comprensibilmente riluttanti a investire in maggiori capacità per soddisfare una domanda temporaneamente alta senza forti impegni di lungo periodo con i clienti.



Anche se TSMC, Intel e Samsung alla fine hanno aumentato i loro investimenti in nuove fabbriche, tali moderni impianti di semiconduttori costano più di 10 miliardi di dollari ciascuno e richiedono anni per essere costruiti, dato che la complessità dei chip aumenta.

Di conseguenza, la maggior parte della capacità investita sarà disponibile solo nel 2023 o addirittura nel 2024, dato che la maggior parte dei produttori di componenti ha visto i tempi di consegna allungarsi a più di 52 settimane (il doppio del solito).

La capacità viene generalmente aggiunta solo nella fase di avanguardia, il che significa che le fabbriche sono costruite per produrre i semiconduttori più moderni, poiché solo questi chip hanno i margini di profitto necessari per ammortizzare gli alti costi del capitale fisso.

Col tempo, man mano che la tecnologia dei chip viene "commoditizzata", anche i progetti di chip più vecchi (come quelli per applicazioni automobilistiche meno sofisticate) beneficiano del passaggio a questa capacità di fascia alta.



Tuttavia, si tratta di un processo lungo e che non fornisce una soluzione immediata.

Per il momento, ci troviamo di fronte all'insolita situazione di chip tradizionali (nodi da 40nm a 90nm) utilizzati per l'automotive e gli elettrodomestici, che soffrono della crisi, mentre la capacità si sta espandendo principalmente per i nodi bleeding-edge (5nm e 7nm).

Di conseguenza, i produttori di chip hanno reagito con aumenti di prezzo mirati che riflettono la rigidità del mercato a diversi "livelli" di nodo.

Diversi rischi incombono anche sulla catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori, che è fortemente consolidata.

Un lockdown dovuto al Coronavirus a Xi'an, un importante centro di produzione in Cina, sede di molte fabbriche di componenti per chip di memoria, ha fatto sì che le forniture per leader di semiconduttori come Samsung e Micron, siano state temporaneamente interrotte.



Inoltre, un incendio al sito di produzione ottica di ASML a Berlino durante la notte di Capodanno potrebbe anche avere avuto un impatto.

Incidenti come questi potrebbero esacerbare ulteriormente gli squilibri di fornitura e gonfiare i prezzi.

Diverse grandi aziende tecnologiche stanno lavorando duramente per rendere l'intelligenza virtuale e artificiale (VR & AR) mainstream, portando a una domanda potenzialmente enorme di occhiali intelligenti dotati di semiconduttori ad alta potenza.

La recente e marcata spinta per un mondo più neutral dal punto di vista delle emissioni di carbonio significa spesso un passaggio dall'"energia stupida" come la combustione di combustibili fossili all'"energia intelligente" come le batterie, le celle solari e le turbine eoliche, che fanno tutte un uso intenso di semiconduttori per controllare e ottimizzare la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia.



Tuttavia, la storia dell'industria dei semiconduttori indica che, una volta allentata la tensione, la contrazione tornerà ancora una volta.

Michael Studer, Senior Equity Analyst di Robeco