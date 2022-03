HR: come far incrementare il potenziale dei lavoratori

Anziché collocare gli individui in ruoli rigidi e ben definiti, lasciamo che i ruoli siano fluidi, in base alle esperienze e agli interessi individuali.

Riorientare un'organizzazione attorno all'acquisizione di competenze, dove le opportunità di apprendimento sono rapide e continue, creerà un linguaggio comune orientato al successo.

3 - Trasformare le competenze in un nuovo linguaggio di crescita

In tutti i settori, le nuove competenze sono alla base dell'innovazione e ciò è possibile attraverso il reskilling delle persone.



Le organizzazioni devono aiutare le persone a connettere ciò che stanno imparando al potenziale di crescita della carriera, creando un linguaggio di successo comune a tutta l'organizzazione.

Ciò aiuterà le aziende a essere dinamiche e competitive in un modo sempre più digitale.

Fondamentalmente, il lavoro è alla base delle performance e le organizzazioni devono esserne consapevoli.

4 - Connettere lo sviluppo di competenze al percorso di carriera

Un modo per farlo è creare un marketplace dei talenti.

Si tratta di un sistema efficace per promuovere la crescita interna perché rivela le opportunità interne e rende visibili i possibili avanzamenti di carriera e come perseguirli.

Ciò non solo incoraggia un'acquisizione attiva e mirata di competenze tra il personale, ma può favorire una maggiore trasparenza, diversità e inclusione.



Promuovere la mobilità interna può posizionare il mercato delle carriere interne di un'organizzazione al di sopra del mercato esterno, permettendo alle aziende di formare e trattenere i migliori talenti.

5 - Delegare il lavoro pesante all'AI

L'AI è in grado di riconoscere i modelli di comportamento, offrire supporto personalizzato e aumentare la scalabilità delle HR.

L'adozione dell'AI nelle HR permette di liberare tempo automatizzando processi che una volta dovevano essere svolti manualmente. L'Intelligenza Artificiale è in grado di aiutare nel reskilling dei lavoratori, a filtrare i candidati più adatti in fase di selezione, a supportare i leader a fare previsioni sul business.

Il tempo risparmiato grazie all'AI apre nuove porte all'innovazione.

"Le persone sono l'asset più prezioso di un'organizzazione.



Negare loro l'opportunità di imparare e svilupparsi significa negare all'azienda una possibilità di sopravvivere e avere successo", commenta Fabio Todaro, Senior Regional Sales Director per l'Italia di Cornerstone OnDemand.

"Ridefinire la strategia di sviluppo delle persone non solo offrirà loro nuove opportunità, ma stimolerà la crescita e lo sviluppo del business".