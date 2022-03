Automazione e reshoring: due megatrend destinati a durare nel tempo

Le destinazioni più popolari sono Giappone, Corea del Sud e Taiwan.

Il Sudest asiatico sembra essere meno popolare, forse a causa dell'impatto dei lockdown nell'area.

Nonostante ciò pensiamo che la regione sarà attraente in questo senso.

I settori più toccati dal reshoring

Alcuni settori chiave, come la fornitura di attrezzature mediche, automotive, semiconduttori/tech e aerospace sembrano destinati a vedere per primi un reshoring.

Ma in quanto fornitore chiave per questi settori, il segmento dei beni capitali è al centro di questa equazione.

Le imprese di beni capitali producono i macchinari usati per fabbricare beni e prodotti.

I temi legati ad automazione e reshoring sembrano avere un respiro globale e probabilmente continueranno per diversi anni, visto che sono stati accelerati dalla pandemia, ma sono anche sostenuti da driver economici e demografici di lungo termine.

Le implicazioni ESG

Rilocalizzazione e automazione vanno di pari passo.



Di per sé l'automazione gioca un ruolo intrinseco nell'equilibrio tra manodopera e capitale, e ciò ha una serie di implicazioni in ambito ESG.

In generale, riteniamo che il reshoring porti benefici sociali e ambientali.

Detto ciò ci sono sfumature diverse per le varie aziende.

Le implicazioni sociali riguardano il miglioramento dei salari e la creazione di posti di lavoro ad alta specializzazione.

Con una riqualificazione mirata e adeguate politiche di supporto potrebbe anche avere implicazioni promettenti per la parità di genere.

Generalmente si dice che l'automazione sottragga posti di lavoro, ma non è del tutto vero.

Di per sé l'aumento nell'uso della robotica nella forza lavoro riduce il rapporto aggregato tra occupazione e popolazione e riduce anche i salari nelle fasce più basse.

Tuttavia, con adeguate politiche di supporto, il reshoring nel tempo potrebbe aiutare la forza lavoro dei mercati emergenti a migrare verso posti di lavoro più qualificati e con salari più alti.



Anche sul fronte ambientale ci sono diverse implicazioni: innanzitutto, avvicinando le catene di approvvigionamento al consumatore finale, il reshoring riduce l'inquinamento legato al trasporto.

In secondo luogo, supply chain più corte contribuiscono a migliorare l'efficienza della dinamica di domanda e offerta, minimizzando i consumi di energia legati alla sovraproduzione.

Infine, un altro fattore importante è la potenziale riduzione dei rischi ambientali e dei costi associati. Si prevede che il cambiamento climatico, la deforestazione e l'insicurezza dell'acqua causeranno un aumento sostanziale delle basi di costo operativo dei fornitori.

Accorciare le catene di approvvigionamento aumenterà la capacità delle aziende a identificare e mitigare tali rischi.

Daniel McFetrich, Fund Manager and Global Sector Specialist - Industrials (nella foto), Angus Bauer, Head of Sustainable Research, e Samuel Thomas, Sustainable Investment Analyst, Schroders