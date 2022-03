Fintech: l'open finance Ã¨ il naturale proseguimento dell'open banking

L'open finance guarda oltre l'ambito dei dati e dei servizi bancari, coinvolgendo l'impronta finanziaria a 360 gradi.

Previo consenso del cliente, i dati finanziari relativi a pensioni, tasse, investimenti e assicurazioni possono diventare accessibili a una terza parte fidata e ciò può aprire la strada a servizi per i consumatori ancora più personalizzati, sia per quanto attiene ai pagamenti che per altri prodotti finanziari.

Regolamentazioni

La più grande differenza tra l'open banking e l'open finance è che l'open banking è parzialmente regolato da un quadro legale, mentre l'open finance non lo è (ancora).

L'open banking in Europa è regolato dalla PSD2.

Non c'è dubbio che la direttiva sui servizi di pagamento sia servita da apripista per l'open finance, in quanto ha evidenziato le opportunità che scaturiscono dai dati e dalla condivisione degli stessi con l'obiettivo di aumentare la concorrenza, migliorare l'efficienza e ripensare la gestione del denaro.