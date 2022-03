Dieterle (eDreams ODIGEO): l'intelligenza artificiale volano per il turismo

L'accesso a questo livello di dati ha svolto un ruolo fondamentale nella capacità di sviluppo di una tecnologia di machine learning all'avanguardia.

La processazione dei dati avviene in modo automatico, scalabile ed efficiente in termini di costi, consentendo milioni di previsioni ogni giorno che anticipano le esigenze e le preferenze dei nostri clienti, offrendo prodotti e servizi su misura.

I dati delle piattaforme eDreams ODIGEO sono disponibili in tempo reale, consentendo quindi agli sviluppatori di utilizzarli molto velocemente, e di introdurre così nuove soluzioni di machine learning sul sito.



L'investimento nelle persone dietro la tecnologia è stato fondamentale per l'efficace implementazione dell'IA e dell'apprendimento automatico .

Infatti, negli ultimi cinque anni, eDreams ODIGEO si è dedicata al rafforzamento dei propri tech hub, veri e propri centri di ricerca e innovazione, coinvolgendo i migliori professionisti del settore, con un hub dedicato anche a queste funzioni presente in Italia, a Milano.

Il funnel oggi è diventato davvero così prevedibile e che sviluppi pensate possano esserci?

L'apprendimento automatico aiuta le travel company a capire i gusti dei clienti e offre loro una gamma più ampia di scelte pertinenti in pochi secondi.

Con questa tecnologia, siamo in grado di anticipare la domanda e creare proposte di viaggio su misura per le esigenze e le preferenze di ciascuno.

Per questo motivo, le capacità dell'IA saranno un fattore determinante al servizio delle aziende del settore travel per conquistare nuove quote di mercato .



Tuttavia, questo è solo un aspetto di ciò che l'IA può offrire, gli sviluppi per il futuro sono altrettanto interessanti.

Dovremmo anche sottolineare gli incredibili vantaggi di questa tecnologia nel favorire l'efficienza operativa, nel far risparmiare tempo, denaro e fatica ai clienti e nel ridurre le perdite aziendali dovute a processi inadeguati e antiquati.

Immaginiamo che questo genere di soluzione abbia un impatto sulla fidelizzazione dei clienti...

La personalizzazione del funnel di prenotazione porta vantaggi anche all'azienda.

Quando vengono fornite proposte di viaggio personalizzate, è più probabile che gli utenti, dopo aver effettuato una prima ricerca sulla piattaforma, portino a termine una prenotazione.

Questo significa concretamente che più ricerche si traducono in prenotazioni.



A seguito dell'introduzione di questa soluzione avanzata di intelligenza artificiale, l'azienda ha registrato una crescita dei tassi di conversione.

eDreams ODIGEO utilizza inoltre l'apprendimento automatico per un migliore targeting delle risorse, per comprendere meglio i bisogni dei clienti e premiarli per la loro fedeltà.

Inoltre, una nuova significativa iniziativa è il nostro programma basato su abbonamento Prime, che con il supporto dell'apprendimento automatico offre ai nostri clienti offerte migliori di quanto altrimenti sarebbe stato possibile.