wefox diventa official insurance partner di AC Milan

Un esordio importante che testimonia l'attrattività dei colori rossoneri: un'icona non solo nello sport, capace di catalizzare la passione e l'attenzione di oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo.

Il logo wefox sarà presente in tutte le gare di Serie A e Coppa Italia, così come in tutte le partite amichevoli disputate dal Club.

Attraverso la partnership con AC Milan, wefox sbarca ufficialmente anche in Italia, dove lancerà i suoi innovativi prodotti assicurativi a partire dal mese di marzo.

La partnership rappresenta l'unione di due società che guidano il processo evolutivo dei rispettivi settori, condividendo una visione del futuro basata su valori quali innovazione, integrità e inclusione.

Sin dal suo lancio nel 2015, wefox ha infatti rivoluzionato il settore assicurativo attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali che ha portato allo sviluppo di prodotti e servizi assicurativi per tutti, fruibili in modo semplice e veloce, con una gestione totalmente sicura dei dati.



La stessa spinta innovativa è da sempre nel DNA di AC Milan: un Club dalla tradizione leggendaria, che ha sviluppato un forte processo di modernizzazione e digitalizzazione, per continuare a coinvolgere milioni di fan nel mondo, condividendo i valori positivi e le emozioni dello sport.

Secondo Julian Teicke, Fondatore e Amministratore Delegato di wefox, "da tifoso di calcio quale sono, è davvero emozionante diventare partner di AC Milan.

Da oggi non saremo solo uno sponsor sulla maglia dei giocatori rossoneri, bensì un supporto vero per i milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo.