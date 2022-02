Metaverso: perchÃ© crederci (e perchÃ© non Ã¨ Second Life) - Punto e a capo - @gigibeltrame

Non sono questi due ingredienti a definire un successo di piattaforme in essere, la stessa Meta, AKA Facebook, ha 300.000 utenti che utilizzano la versione attuale del metaverso che è Horizon Worlds.

Gli investimenti ingenti di tante aziende, anche sconosciute come alcune cinesi che sembrano essere molto avanti nei progetti, porteranno un certo livello di intrattenimento all'interno delle piattaforme.

Anche questo non è sinonimo di successo.

Il fatto, vero, è che il metaverso si coniuga perfettamente con la cultura dei videogiochi e dei videogiocatori degli anni '90, che nel frattempo sono cresciuti e pretendono esperienze simili anche nelle applicazioni di tutti i giorni, dalla call con i colleghi alla visita virtuale dello stadio della propria squadra del cuore fino a poter provare l'esperienza di un prodotto prima dell'acquisto.



La differenza rispetto a Second Life è proprio questa: un'esperienza diversa, immersiva come abbiamo già visto, ma più completa.

In fondo, Second Life non poteva avere i visori sugli occhi.

Il metaverso poi va a braccetto con altre tecnologie, come blockchain, crypto valute e NFT.

Un cambio di paradigma, con tutte le speculazioni del caso, è praticamente certo.

Con buona pace dei detrattori, boomer o non boomer che siano, ma sappiamo anche che molti rimarranno scottati dal metaverso, ma d'altronde vediamo già oggi cose incredibili che riguardano le crypto valute e gli NFT.