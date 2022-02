E' giunta l'ora della sostenibilitÃ , anche in azienda

Attraverso i Nudge Tool proposti ed illustrati nel testo, gli autori espongono un metodo in grado di aiutare le donne e gli uomini che lavorano a intendersi meglio tra di loro.

A prendere in mano le situazioni, assumendosi il rischio di essere sinceri e affrontando le conseguenze dei propri errori.

A usare le strutture di facilitazione nel riconoscimento delle risorse che si hanno, più che di quelle che mancano.

Infine, a vedere in trasparenza i propri schemi mentali, punto di partenza fondamentale per condividere i punti di vista, le idee e, talvolta, i sogni.



Oggi si ritiene che, per un'azienda, sia sempre più importante concentrarsi non solo sul cosa e come fare le cose ma anche il perché lo si fa.

L'esigenza di fare, applicare, implementare, passare velocemente all'azione, non può in ogni caso essere disgiunto dal perché è importante.

Ciò che facciamo e come lo facciamo ha senso? Perché stiamo lavorando così? Ecco che questo testo presenta una serie di strumenti che rispondono alle domande di "come e cosa fare" ma mette al centro la dimensione del perché, della visione verso cui si vuole tendere.

Ridurre gli sforzi e i conflitti in un'organizzazione - sostengono Bruttini e Lugli - significa semplificare la complessità fatta di ecosistemi di persone, culture, linguaggi, approcci, metodologie, sedi, prodotti, servizi, mercati, tecnologie, clienti, fornitori, tutti interconnessi e operanti in contesti competitivi sempre più esposti alla globalizzazione e alla digitalizzazione, con tassi di cambiamento sempre più elevati.



La complessità va semplificata per favorire l'obiettivo principale di business nell'azienda e gli strumenti a disposizione in questo manuale sono coerenti con la sempre più diffusa necessità di un approccio gestionale che gli autori definiscono Open.

"Si tratta di un approccio basato sulla diffusione della leadership più che sugli organigrammi e i ruoli,- racconta Lugli, uno degli autori - sul coinvolgimento delle persone attraverso la creazione di un clima collaborativo e la diffusione delle responsabilità verso i risultati.

Non è più sostenibile una condizione in cui i Capi si pongano o siano vissuti come gli unici depositari di tutte le risposte.

Abbiamo bisogno di capi più gentili, che usino e insegnino a usare nuovi strumenti.

Strumenti semplici che aiutino a stare sugli obiettivi e adattarsi velocemente".

"I Nudge tool che proponiamo sono noti in altri ambiti, ma il nostro sforzo è stato quello di contestualizzarli ai temi organizzativi specifici - ricorda Bruttini - come la risoluzione dei conflitti in un team, oppure migliorare il servizio al cliente o ancora, come lavorare per obiettivi in un contesto ibrido come lo smartworking.



La sperimentazione sul campo degli ultimi anni ci ha permesso di verificare che gli strumenti sono solo l'occasione di confronto tra persone e ruoli organizzativi ma guidano in modo efficace verso la produzione di valore.

Inoltre, l'approccio di cui parliamo non è solo metodologico ma anche valoriale, poiché la gentilezza, la semplicità, l'apertura sono valori del tempo che viene".

Insomma, valori e mission, gira che ti gira, restano l'anima dell'impresa.

Più si condividono con chi vi opera e rappresenta l'Azienda fuori dal lavoro, più l'impresa ne beneficia in tutti i sensi.

Titolo: Nudge Solutions Program.

Cambiamento gentile e strumenti per la leadership aperta

Autori: Paolo Bruttini e Massimo Lugli

Editore: Guerini Next



Pagine: 208

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione