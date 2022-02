Settore aerospace: gestione del dato e misurazione delle performance come driver di business

Assistiamo a una forte necessità da parte di queste aziende di ottimizzare i processi, per rispettare programmi di consegna di prodotti che diventano sempre più aggressivi nei volumi e nella qualità del particolare da realizzare.

La conseguenza naturale è l'esigenza di un rinnovamento tecnologico strutturale.

"Le aziende operanti nel settore aeronautico hanno necessariamente dovuto rivedere le proprie applicazioni, a partire dal sistema gestionale ERP, per potersi adeguare alle richieste dei propri clienti e per intraprendere un percorso di trasformazione innanzitutto organizzativo e quindi tecnologico", dichiara Paolo Aversa, Managing Director, ally Consulting, società specializzata in consulenza IT e soluzioni smart per l'impresa 4.0.

Se l'esigenza del settore è quella di organizzare i processi, strutturare le informazioni, comunicare e collaborare con i clienti e i fornitori in modo più efficace, non c'è dubbio che un'applicazione ERP rappresenti un repository dei dati aziendali in grado di contribuire a ridurre la complessità che deriva da un aumento dei processi da gestire.