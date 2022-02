Cercasi professionisti e manager per guidare la transizione energetica

In particolare, vediamo una crescita del 30% per il Project Developer in ambito Utility Scale, un professionista con un solido background tecnico, e una crescita del 150% per il Business Developer industriale.

Anche le retribuzioni sono molto interessanti: parliamo di una retribuzione annua media lorda compresa tra i 60.000 e i 70.000 euro + bonus 15-20% per il primo e di 45.000 - 50.000 euro + bonus 10% per il secondo".

Tra le attività del Project Developer Utility Scale possiamo evidenziare:



- Scouting delle nuove opportunità;

- Coordinamento con eventuali sviluppatori o co-sviluppatori esterni;

- Sviluppo delle tempistiche del progetto e coordinamento delle stesse;

- Gestione del personale e delle risorse necessarie per il completamento del progetto;

- Coordinamento con il team di ingegneria e progettazione per definire e sviluppare budget di progetto;

- Coordinare l'approvvigionamento dei materiali;

- Essere focal point per clienti e clienti per ogni progetto;

- Fornire rapporti sui progressi e aggiornamenti regolari ai clienti e management.

Per quanto concerne invece le attività del Business Developer industriale possiamo citare:

- Scouting delle nuove opportunità;

- Negoziazione con il proprietario dei tetti del progetto realizzabile;

- Identificazione di soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione di Comunità Energetiche;

- Sviluppo delle tempistiche del progetto e coordinamento delle stesse;



- Gestione del personale e delle risorse necessarie per il completamento del progetto;

- Coordinamento con il team di ingegneria e progettazione per definire e sviluppare budget di progetto;

- Essere "focal point" per clienti e clienti per ogni progetto;

- Fornire rapporti sui progressi e aggiornamenti regolari ai clienti e management;

- Assistere il team delle operazioni di assistenza nella risoluzione dei problemi relativi all'installazione.