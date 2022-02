Il rialzo dei tassi di interesse favorirÃ  le obbligazioni?

Ci aspettiamo un'inflazione elevata e il rischio che l'inflazione sia ancora più alta di quella attualmente prevista nel corso dei prossimi mesi.

Anche se siamo cautamente ottimisti sulla traiettoria dell'inflazione, in tutta l'economia statunitense e in aree chiave dell'economia globale, quando si guarda alla situazione dei tassi relativamente bassi, nonostante il rialzo che abbiamo visto nel corso delle ultime settimane, in questo momento non si viene ancora sufficientemente remunerati per scommettere contro l'inflazione.



Quindi, se si guarda il punto di breakeven dei tassi di inflazione incorporati nei titoli che coprono dall'inflazione negli Stati Uniti e in altre aree del mondo, se si guarda solo la curva dei rendimenti, relativamente piatta, a livelli di tassi nominali ancora relativamente bassi, pensiamo che abbia ancora senso essere difensivi.

Quindi continuiamo a sottopesare la duration nei nostri portafogli.

Il recente backup dei tassi, in particolare nella parte anteriore della curva, dato che prevediamo più interventi da parte della banca centrale, sta diventando più interessante dal punto di vista della valutazione.

Non pensiamo di essere troppo lontani dai livelli in cui cominceremo a ridurre quel sottopeso della duration, ma per il momento, pensiamo che gli investitori dovrebbero continuare a essere difensivi per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse più in generale, cercare aree del mondo, in particolare fuori dagli Stati Uniti, alcuni segmenti dei mercati emergenti dove le banche centrali sono già state molto più attive.



Pensiamo anche che la protezione dall'inflazione attraverso i mercati dei TIPS abbia ancora senso alle valutazioni attuali.

I rischi inflazionistici sono considerevoli

La visione di base potrebbe essere sbagliata e pensiamo che i rischi siano orientati verso una maggiore inflazione nel breve e medio termine piuttosto che verso una minore inflazione.

E ci sono alcune grandi opportunità per cercare di difendere meglio un portafoglio complessivo da risultati inflazionistici più elevati.

I TIPS ed altri titoli che coprono dall'inflazione in tutto il mondo offrono ancora valutazioni abbastanza ragionevoli.

Si pensi ai mercati delle materie prime, dei metalli preziosi e altre aree di questa serie di opportunità, che sono ancora valutati a livelli ragionevoli da una prospettiva storica di lungo periodo.



Poi altri temi inflazionistici, che si tratti di immobili, opportunità nei segmenti dei mercati emergenti, sembrano anch'essi molto interessanti.

Quindi anche nei portafogli PIMCO, pur avendo una visione di base costruttiva sull'inflazione, stiamo cercando di trovare questo tipo di protezione inflazionistica, compresi i nostri portafogli multi-asset.

Anche se molte banche centrali hanno punti di vista simili sullo scenario di base per cui le pressioni inflazionistiche cominceranno a ridursi più tardi quest'anno e nel 2023, considerano tutto ciò come un esercizio di gestione del rischio.

E c'è un rischio legittimo che i tassi debbano essere alzati e anche più in alto di quello che il mercato sta attualmente prezzando.

Pertanto, pensiamo che gli investitori dovrebbero essere abbastanza difensivi per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse più in generale, ma anche per altre aree del mercato che sulla base del presupposto che i tassi di interesse rimarranno piuttosto vicini al range bound.



Ma c'è uno scenario di rischio significativo, ovvero che i tassi di interesse salgano in modo significativo rispetto al livello attuale.

I policymaker devono fare di più per irrigidire le condizioni finanziarie.

Questo potrebbe avere un impatto non solo sui mercati obbligazionari ma anche sugli asset di rischio più in generale.

Quindi questo è un momento in cui gli investitori devono riconoscere che c'è un'estrema incertezza, incertezza economica di fondo, incertezza politica.

Pensiamo che questo sia il momento di essere più flessibili, di cercare modi ponderati per ridurre il rischio nei portafogli e di continuare a essere abbastanza difensivi per quanto riguarda il rischio di tasso d'interesse in generale, il rischio di credito e anche alcune strategie più difensive nel settore azionario.

Guardando ai mercati obbligazionari e ai cicli di rialzo dei tassi che verranno, pensiamo che la liquidità del mercato non sia così elevata al momento.



C'è molta volatilità e ci si aspetta volatilità anche per il futuro.

Si tratta di mercati in cui probabilmente vedremo un forte overshooting circoscritto dei fondamentali.

Quindi pensiamo che sia sensate avere un ampio insieme di opportunità da una prospettiva geografica ed essere in grado di espandersi dai mercati pubblici in segmenti dei mercati privati.

Le condizioni finanziarie rimangono ancora abbastanza favorevoli agli asset di rischio.

Le valutazioni da una prospettiva storica sembrano corrette nel migliore dei casi, e in certi segmenti del mercato, costose.

Quindi pensiamo che, in questa fase del ciclo abbia senso espandere il ventaglio delle opportunità, essere disposti a rinunciare a un po' di liquidità; pensiamo che sia anch coerente con un investimento prudente e attento in un periodo di alta volatilità e rischi di overshooting dei fondamentali.



E ciò naturalmente crea delle opportunità per un gestore attivo.

Tassi più alti saranno positivi per le obbligazioni

Potrebbe non sembrare così durante la salita, ma rendimenti più alti, forse curve di rendimento più ripide, almeno in prospettiva, sono generalmente buone cose in termini di ricerca di valore sui mercati.

Ma ancora una volta, non si vuole essere colti in contropiede sulla via del rialzo in termini di rendimenti.

E ancora, c'è molta attenzione nel mercato attuale sull'impatto dell'inflazione sui rendimenti del reddito fisso.

Pensiamo che sia importante notare che molte aree di opportunità del mercato finanziario sono state supportate da tassi d'interesse molto bassi e dall'ambiente altamente liquido in cui abbiamo operato.

Quindi i tassi d'interesse più alti, l'inflazione che rimane alta per un periodo di tempo prolungato, saranno una forza negativa per gli asset.



Riteniamo che sia il momento di essere un po' più difensivi e di costruire un po' più di flessibilità di portafoglio nelle strategie.

Abbiamo avuto un bel recupero dai minimi di marzo 2020.

Pensiamo che ora sia il momento di aspettare che la volatilità crei l'opportunità di investire quando si verrà adeguatamente remunerati per prendere quei rischi.

Dan Ivascyn, Chief Investment Officer di PIMCO