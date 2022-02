Gli effetti positivi della pandemia su retail e supply chain

Mentre i comportamenti dei consumatori continuano ad evolversi, l'eCommerce insieme a quelle opzioni miste e ibride per il fulfilment non fanno che aumentare.

Le imprese, i retailer, gli store, dovrebbero ore chiedersi: "siamo attrezzati per affrontare queste nuove aspettative ibride dei clienti?"

3 - Una shopping experience contactless

Date le preoccupazioni degli ultimi due anni, i consumatori hanno optato e iniziato ad aprrezzare le modalità contactless. I pagamenti mobile e le opzioni come il "pay-by-link", rispetto ai contanti, sono cresciuti e diventati molto popolari.

Diversi player hanno agito in modo rapido.

Mastercard, di cui il 75% delle sue transazioni in Europa sono contactless, ha aumentato i limiti per i pagamenti contactless in 29 Paesi europei per rimuovere la necessità di un PIN.

Walmart ha modificato il self-checkout per rendere i propri sistemi contactless.



Publix Super Markets ha accelerato la transizione tecnologica per accettare pagamenti contactless prima del previsto.

Il prolungato distanziamento sociale ha ulteriormente radicato questa abitudine "touch-free" del consumatore, che ora sembra poter rimanere definitivamente.

4 - Il nuovo concept degli store

Mentre il boom dello shopping online continua, il mercato delle last-mile delivery è maturato.

Il ritiro curbside e il click & collect sono diventati un fondamento per molti brand, e ci saranno molti altri esempi nel 2022.

I retailer potrebbero perdere l'upsell dai consumatori presenti nei loro negozi fisici, quindi hanno bisogno di sondare più opzioni di ritiro per trovare un modo per controllare i costi di consegna che incidono sui margini.

I brand hanno anche bisogno di reimmaginare la funzione fondamentale dello store.



I negozi non sono più semplicemente lo showroom del brand dove i clienti possono curiosare a loro piacimento, ora sono centri di fulfilment e di reso per tutti i tipi di beni acquistati in modalità differenti, tra cui l'online, i diversi punti vendita, in-app o forse anche tramite i social media.

La pandemia ha fatto sì che i retailer ripensassero la filosofia che sta dietro allo store.

Anziché il semplice e tradizionale showroom con le sue capacità piuttosto scontate, oggi il risultato è un hub della supply chain che comprende tutto il warehouse e la tecnologia di fulfilment necessari per farla funzionare senza problemi.

5 - Il cliente è più importante di una vendita

I retailer hanno dovuto pensare a lungo e intensamente all'impatto che questi enormi cambiamenti hanno avuto sui loro clienti e agli effetti sulla relazione con essi.



Per esempio, come fanno a mantenere la loro fiducia, nei propri prodotti e servizi quando tutto deve essere fatto a distanza o virtualmente? Come possono reimpostare le aspettative una volta conclusa la pandemia? Oppure, come riconquistare la customer experience del futuro?

La pandemia ha modificato il modo in cui i brand guardano, costruiscono e promuovono la customer loyalty, al punto che mantenere la relazione con i clienti è diventato importante quanto mantenere i bilanci in positivo.

Tuttavia, i retailer devono affrontare delle sfide e la necessità di ulteriori investimenti in tecnologia e processi.

Riordinare la molteplicità del mondo online per creare un profilo accurato di un cliente digitale è un must, mentre avere queste informazioni disponibili in un sistema unificato di soluzioni backend per la supply chain e per il retail è la chiave per la customer loyalty e il successivo aumento delle vendite.