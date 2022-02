Sicurezza digitale, aziende e democrazia - Punto e a capo - @gigibeltrame

Però, è evidente che la sicurezza dei client, dei dispositivi e delle reti di accesso sono l'elemento critico che permette la diffusione dei ramsonware?

Non dobbiamo nasconderci dietro un dito: abbiamo un bel problema, legato alla percezione e alla realtà.

Il secondo elemento, non meno trascurabile, è l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che verificano gli accessi ai dati e ai servizi.

Abbiamo un problema di trasparenza degli accessi, ma di questo non se ne parla mai, non abbastanza, mai!

Poniamo il caso che un sistema di identità digitale venga "alterato", poi intendete il tema come volete.

Può avvenire in due casi, dall'interno, ossia esercitando un potere che, per esempio, estrometta anche solo momentaneamente dei soggetti, per esempio per partecipare a una gara d'appalto, o dall'esterno, con attacchi mirati a trarre vantaggio per qualche gruppo.



La questione è molto meno remota di quanto possa sembrare e avete notato che qualche fornitore di servizi, banalmente di SPID, ha creato non pochi disagi a livello di business a qualche azienda e se ne discuterà nei tribunali.

Ci sono forme di protezione?

La semplice pubblicazione del codice sorgente dell'applicazione usato non è per niente una garanzia, perché non esiste un sistema di verifica tra sorgente e compilato.

Di questi temi, che riguardano il business ma anche la democrazia non ne parla nessuno.