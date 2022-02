Gas: perchÃ¨ l'Europa Ã¨ entrata in crisi

Le regole tedesche che richiedono un operatore indipendente sembrano vicine ad essere rispettate.

Un punto di ingresso per il gas russo è Mallnow in Germania, dove il flusso è sceso a zero a metà dicembre, diventando a volte negativo.

Sembra infatti che la Russia stia occasionalmente sottraendo il gas dallo stoccaggio in Europa riportandolo in Russia attraverso il gasdotto.

Gazprom ha annunciato che non ci sono piani per inviare gas a Mallnow nel mese di febbraio, anche se le aste giornaliere potrebbero modificare la situazione.

La fornitura di gas liquefatto all'Europa dagli Stati Uniti potrebbe diventare significativa.

Il mese scorso gli Stati Uniti hanno esportato 7,15 milioni di tonnellate di GNL su 106 navi e la metà di queste sono arrivate in Europa.

Tuttavia sono necessari più impianti per importare un volume maggiore di GNL.



Il gas deve essere liquefatto per il trasporto, poi il processo deve essere invertito una volta arrivato a destinazione.

Gli Stati Uniti hanno fatto appello all'Europa perché costruisca più impianti di rigassificazione.

Tuttavia, le importazioni dagli Stati Uniti potrebbero sostituire solo circa un terzo - 60 miliardi di metri cubi - dei 180 bcm annuali che Gazprom invia in Europa.

E gli impianti di GNL verrebbero potenziati solo se venissero messi in atto contratti a lungo termine.

Certamente, c'è la speranza che l'offerta di energie rinnovabili in Europa migliori.

Scotwind ha recentemente completato la maggiore asta per l'affitto dei fondali marini per le turbine eoliche offshore.

Ma il sole tramonta, il vento cala e non vediamo un'adeguata pianificazione in termini di capacità di energia di riserva.

La recente flessione del prezzo del gas in Europa infine deriva da una circostanza negativa.



La Cina ha da poco aumentato la produzione di carbone termico per due milioni di tonnellate al giorno, di conseguenza le importazioni di gas naturale programmate dalla Cina sono state ridistribuite sui mercati globali.

Questo non è il futuro green che stiamo cercando.

Robert Minter, Director of ETF Investment Strategy di abrdn