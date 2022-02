Euronext Growth Milan: nel 2021 sul listino 44 IPO di PMI

Anche durante lo scorso anno, il segmento EGM ha confermato la minore rischiosità rispetto agli altri listini: la sua volatilità negli ultimi 12 mesi è pari al 16% ed è inferiore rispetto a quella del segmento STAR pari al 27%, anche considerando un arco temporale di 3 e 5 anni.

Si conferma inoltre il trend che vede EGM presentare più listing rispetto a EXM (ex MTA): nel 2021 il primo listino ne ha registrate 44 contro le 9 del secondo.

Passando all'analisi settoriale, a fine 2021 il comparto «Technology» rappresenta il 28% della capitalizzazione totale del mercato EGM, seguito dai settori «Industrials» e «Consumer Discretionary», rispettivamente con una quota pari al 25% e al 16%.



Osservando invece la ripartizione del numero di nuove quotazioni sull'EGM, il settore che nel 2021 ha registrato più IPO (11) è «Consumer Discretionary», rappresentando il 25% del totale.

Seguono poi i comparti «Technology» e «Industrials» entrambi con una quota del 20%.

Analizzando infine la capitalizzazione delle nuove quotazioni del 2021, il settore «Financials» rappresenta il 26% del totale (612 milioni di euro), che stacca di poco i comparti «Industrials» (23%) e «Technology» (20%).

Il settore «Consumer Discretionary» si ferma invece al 17% della capitalizzazione totale delle nuove IPO.

La suddivisione settoriale nel listino EGM risulta molto eterogenea, confermando, in questo modo, la sua validità come strumento per lo sviluppo delle aziende operanti in tutti i settori produttivi.

"Il 2021 ha rappresentato un anno eccezionale per il mercato EGM: il secondo semestre, in particolare, ha messo in luce una straordinaria crescita rispetto al 2020 e al 2019 sia nel numero di nuovi collocamenti, che della raccolta media.



Tutto questo, in uno scenario ancora incerto e condizionato dagli sviluppi della pandemia, rappresenta l'espressione dello scopo più alto del mercato dei capitali ovvero promuovere la crescita delle imprese con alto potenziale", ha commentato Manuel Coppola, Partner Audit & Assurance BDO Italia. "Con il passaggio di Borsa Italiana a Euronext, il nostro Paese ambisce ora ad assumere un ruolo centrale nella creazione di una infrastruttura europea dei mercati dei capitali che sia in grado di sostenere allo stesso tempo la crescita delle economie locali.

L'integrazione con Euronext ha inoltre confermato le previsioni riguardanti la crescente attenzione alle tematiche ESG sia da parte delle aziende quotate che degli investitori e riteniamo che questo continuerà ad essere un tema centrale anche nel prossimo futuro".