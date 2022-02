Asset allocation: tre tendenze dominanti per i prossimi tre anni

Dopo avere fornito quasi 500 milioni di lavoratori all'economia mondiale globale negli ultimi decenni, si prevede che anche la Cina patirà un forte calo dell'occupazione.

Ciò grava ulteriormente su di un mercato del lavoro già molto teso e potrebbe portare a un aumento dei salari.

L'obiettivo di inflazione del 2% delle Banche centrali potrebbe pertanto essere costantemente superato nei prossimi anni.

Tuttavia, a causa del debito pubblico molto elevato e della valutazione "sportiva" dei mercati finanziari, vediamo ancora poco spazio per un netto rialzo dei tassi di interesse.

Il sistema economico dipende da tassi di interesse bassi.

Un'uscita improvvisa e inaspettata della politica dei bassi tassi di interesse avrebbe conseguenze dolorose.

Si prevede pertanto che i rendimenti reali rimarranno negativi nella maggior parte delle regioni e nelle varie scadenze.



Questa premessa è di ulteriore sostegno per i mercati azionari.

Per questo motivo, anche nel medio termine privilegiamo i titoli reali (azioni, materie prime, immobili) rispetto ai titoli nominali (obbligazioni).

2 - De-globalizzazione

Un cambio di direzione nel commercio globale si andava delineando già prima della crisi causata dal coronavirus: la relazione tra commercio di beni e performance economica globale aveva raggiunto il suo apice già nel 2010, e da allora è in declino (si veda il grafico seguente).

È quindi probabile la globalizzazione abbiamo superato il suo picco.

La pandemia di coronavirus ha accelerato questa tendenza.

Le continue difficoltà di approvvigionamento inducono le aziende a riportare parte delle filiere nei Paesi consumatori.

Secondo il più recente sondaggio sul settore manifatturiero svizzero dell'Università di San Gallo (Swiss Manufacturing Survey 2021), quasi il 25% delle aziende svizzere intervistate ha adeguato le proprie catene di approvvigionamento a causa del coronavirus.



Dal sondaggio si deduce, inoltre, che criteri quali i tempi di consegna e l'affidabilità hanno la precedenza sul prezzo.

Ciò comporta un aumento dei costi e potrebbe creare maggiori posti di lavoro nel Paesi sviluppato.

Aziende come General Motors, General Electric, Thermo Fischer o Lockheed hanno già deciso di riportare la produzione negli Stati Uniti.

Locale anziché globale

In particolare per i beni tecnologici, come i semiconduttori, il raffreddamento delle relazioni tra Cina e mondo occidentale comporta a sua volta una deglobalizzazione delle catene di produzione.

Il produttore di chip Intel, per esempio, ha annunciato l'investimento di circa 20 miliardi di dollari in due nuovi stabilimenti di semiconduttori in Arizona.

Il commercio si concentra quindi maggiormente su aree e alleanze di libero scambio e la sua estensione planetaria è minore rispetto a prima.



I beneficiari di questo sviluppo sono le aziende che già oggi producono all'interno del loro mercato di vendita e che, quindi, non devono adeguare le loro filiere.

Si tratta prevalentemente di aziende a piccola capitalizzazione, a cui diamo la preferenza nel medio termine proprio per questa ragione.

Cosa tenere sotto controllo: la tendenza alla rinazionalizzazione potrebbe rappresentare un problema per i Paesi emergenti e comporta una minaccia di perdite economiche.

In queste premesse, il rischio di tensioni geopolitiche aumenta.

3 - De-carbonizzazione

La de-carbonizzazione descrive la trasformazione di un'economia ad alta intensità di gas serra in un'economia a zero emissioni di gas serra attraverso la promozione di energie rinnovabili e di tecnologie climatiche innovative. Il sostegno da parte della politica e della società a un utilizzo sostenibile delle risorse naturali è aumentato in modo significativo e ciò continuerà anche nei prossimi anni.



Figure influenti come Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea (BCE), o il Presidente statunitense Joe Biden sono paladini della sostenibilità e orientano di conseguenza il loro programma politico.

Ciò si può notare, tra l'altro, dal fatto che le dichiarazioni della BCE affrontino ora molto più spesso il tema del cambiamento climatico.

Anche se il Senato degli Stati Uniti ha per il momento bloccato l'ampio e variegato progetto "Build Back Better" di Biden, ulteriori programmi infrastrutturali seguiranno anche negli Stati Uniti.

Gli investimenti nelle fatiscenti infrastrutture americane sono un tema che trova accoglienza da entrambe le parti politiche.

Almeno per quanto riguarda questa questione, un consenso politico dovrebbe essere possibile.

Anche la Cina vuole ridurre la sua dipendenza dal carbone e ha già deciso misure drastiche.



In questo modo, molti capitali a livello globale continueranno a fluire verso i produttori di energie rinnovabili e tecnologie climatiche innovative.

Di conseguenza, anche le terre rare e il rame vedranno un massiccio boom della domanda, poiché sono essenziali, tra l'altro, per la fabbricazione di motori elettrici e batterie.

Nicola Grass, Senior Portfolio Manager Multi-Asset di Swisscanto Invest