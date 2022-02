Cresce l'attenzione dei consumatori italiani per sconti e promozioni

"Per Amex Offers lavoriamo in collaborazione con partner prestigiosi per creare offerte personalizzate sulla base delle necessità dei consumatori e che possano, allo stesso tempo, valorizzare l'offerta dei brand e supportare il loro business".

L'indagine rileva come gli italiani cercano con maggiore frequenza sconti e promozioni per approfittare del miglior prezzo (46%), e per il 33% delle generazioni Millennials e Z, anche il risparmio è un importante fattore.

Il canale principale tramite cui gli italiani si informano su sconti e promozioni è l'online (85%), soprattutto per i più giovani (90%), su siti e applicazioni dei retailer (36%), portali specializzati (31%) e motori di ricerca tramite parole chiave (28%).

La varietà dell'offerta di una piattaforma è uno dei fattori che più incidono sulla scelta di acquisto per oltre la metà degli intervistati, la personalizzazione acquisisce un peso maggiore per le fasce più giovani (31%).



Per l'80% degli intervistati le promozioni influenzano il luogo dove acquistare, online su quale sito o piattaforma o in quale negozio, e per il 78% anche la marca scelta, in particolare per i settori dell'elettronica al consumo (29%), la spesa quotidiana (24%) e l'abbigliamento (22%).

Considerando le tipologie di offerte, è lo sconto immediato sul prezzo da pagare la promozione preferita dai consumatori, in particolare per le fasce di età più elevate (70% tra coloro che hanno più di 55 anni), mentre i più giovani sono interessanti a ricevere omaggi legati agli acquisti (38%).

Il cashback è uno strumento amato dai consumatori e influisce per il 64% dei casi sulla decisione del sistema di pagamento da utilizzare, in particolare per la fascia di età 18-34 anni (74%).

Questi ultimi presentano anche un'accresciuta frequenza nell'utilizzo dei pagamenti elettronici per piccoli importi, inferiori a 5?, negli ultimi sei mesi (33%).



Inoltre, sono più propensi ad aspettare un'offerta vantaggiosa prima di procedere all'acquisto (33%) e cogliere le promozioni è considerata un'abilità (42%).

Gli acquisti online sono aumentati negli ultimi sei mesi (30%), apprezzati dagli intervistati per evitare la folla nel punto vendita (45%), risparmiare tempo (43%) e comparare più facilmente i prezzi (31%).

Il canale fisico è preferito per la consulenza nelle scelte (35%), per la semplicità del processo di acquisto (23%) e per la gestione dei resi (23%), apprezzati in particolare i negozi di quartiere (20%).