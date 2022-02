Smartworking e fannulloni - Punto e a capo - @gigibeltrame

Non tutti i lavori sono uguali e ci sono dei lavori in cui si svolge un compito, si risolve un problema, si fanno determinate cose per raggiungere determinati obiettivi.

Ecco, questo tipo di lavori sono di fatto slegati dal tempo, quindi da una visione degli anni '60 dell'ufficio con il capo ufficio che controlla quello che si fa.

Oggi "il tempo di una persona si può comprare", come appunto negli anni '60, oppure si possono "comprare il talento e le capacità".

E' un cambiamento concettuale, che non significa semplicemente un passaggio ai professionisti su larga scala, ma è chiaro che il business è cambiato, le problematiche sono cambiate, le competenze cambiano di continuo e una visione della vita a tempo, nonché con sistemi che ci circondano che sono sempre più aperti 24/7, non è pensabile ragionare a tempo, ma si deve ragionare a risultati.



Poi, sta all'organizzazione valutare i tempi necessari per raggiungere quei risultati in base al personale, sta all'organizzazione motivare e sorreggere il personale, ma il mondo è cambiato.

Il fannullone resta tale, poi si aggiungono gli scontenti e scoraggiati, quelli che non hanno a disposizione gli strumenti adeguati e via di seguito.

Ma pensare di coinvolgere un giovane nella Pubblica Amministrazione puntando sul "posto fisso" di Checco Zalone, oggi è semplicemente fuori dal tempo.