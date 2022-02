Europa tra autonomia strategica e sovranitÃ 

Detto questo, ci vorrebbero miliardi di euro in investimenti per circa un decennio.

Prendiamo l'esempio della sovranità digitale.

Come sottolinea Thierry Breton, ciò necessita di una "capacità europea autonoma nel settore della microelettronica", il che significa che l'Europa dovrebbe essere autosufficiente nella produzione di semiconduttori.

Questo settore ha una catena di approvvigionamento molto complessa, con numerosi operatori coinvolti a livello di progettazione, litografia, produzione (fusione) o distribuzione.

Eppure, quando si tratta di produzione di chip, il settore ha tutte le caratteristiche di un mercato oligopolistico di commodity, con un numero molto limitato di player, ossia Taiwan, Corea e Cina, e barriere d'ingresso molto elevate (capacità di produzione tecnologica all'avanguardia e di massa).

Oltretutto, l'area è soggetta a un'intensa attività sismica e a tensioni politiche.



La quota europea del mercato mondiale dei semiconduttori pari a 380 miliardi di euro (440 miliardi di dollari) è meno del 10% in termini di valore, rispetto al 44% del 1990.

L'ambizione della Commissione europea è di raggiungere il 20% entro la fine del decennio (in linea con la sua percentuale di domanda da parte degli utenti finali).

Oggi i chip prodotti in Europa sono di fascia media (20 nm e oltre) e sono utilizzati principalmente nell'industria automobilistica ma non esistono fonderie di semiconduttori all'avanguardia, necessarie per prodotti come i dispositivi mobili o le auto a guida autonoma.

La sfida quindi non consiste solo nell'aumentare le capacità produttive in Europa, ma anche ammodernare i siti di produzione.

Entrambe le cose richiedono investimenti significativi (europei o non europei), una strategia di ricerca e sviluppo di lungo periodo e ingegneri di talento.



A settembre 2021 Intel ha dichiarato che potrebbe investire fino a 80 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per potenziare le capacità di produzione di chip in Europa.

TSMC (Taiwan) e Samsung (Corea) sono attualmente gli unici produttori in grado di produrre nodi al di sotto di 7 nm, mentre la domanda dei clienti per il 5G e l'intelligenza artificiale aumenterà nei prossimi 3 anni.

L'Europa può contare sul leader mondiale della litografia ASML, ma questo è solo un tassello del puzzle.

Nonostante il sostegno pubblico, non è certo che gli operatori europei saranno in grado di raggiungere in modo redditizio le capacità produttive da leader di Taiwan entro dieci anni.

Il ritorno sul capitale investito dalle imprese europee è diminuito costantemente dalla crisi finanziaria e si è pericolosamente discostato da quello dei loro omologhi statunitensi.



Tali investimenti richiederanno la creazione di un contesto normativo adeguato, l'orientamento dei risparmi e degli investimenti istituzionali al lungo periodo e la garanzia che i ritorni sugli investimenti siano costantemente superiori al costo del capitale.

Essere in grado di stabilire le regole del gioco

Il secondo aspetto della sovranità strategica è l'autonomia degli standard.

Se, in tempo di pace, la guerra è di natura commerciale, allora gli standard e i regolamenti sono le sue armi.

Fissare e imporre questi standard è un marchio di sovranità.

Tra l'altro, abbiamo visto che la maggior parte dei conflitti tra Cina e Stati Uniti riguardano gli standard, con gli Stati Uniti che accusano la Cina di non applicare le regole stabilite su larga scala negli ultimi 30 anni, mentre la Cina afferma il suo legittimo diritto di imporre i propri standard.



L'Unione Europea, la cui capacità di attuare norme è talvolta controversa, è almeno in grado di imporre i propri standard, come ha dimostrato con il GDPR.

Le garanzie comuni sulle merci importate da Paesi al di fuori dell'Unione Europea o la direttiva UE sui diritti dei consumatori sono esempi passati di norme che il resto del mondo deve seguire.

Il tentativo riuscito dell'Europa di riformare il sistema fiscale internazionale con un'imposta minima globale, che includa le entrate digitali, è un esempio più recente e fortemente vincolante.

La tassonomia verde che l'UE sta mettendo a punto riveste una grande importanza strategica nel contesto della transizione energetica.

L'Europa si assicurerà l'autonomia se riuscirà ad imporre le proprie regole, che indirizzeranno gli investimenti, per un valore dai 200 ai 300 miliardi di euro necessari ogni anno per garantire questa transizione sul continente.

Far nascere (o rinascere) i leader globali

Una terza via alla sovranità strategica consiste nella creazione o rafforzamento dei leader europei in segmenti che assicureranno la sovranità di domani.



Questo non coinvolge solo dei settori, ma intere catene del valore ed ecosistemi che porteranno allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Alcuni esempi sono l'intelligenza artificiale, la cybersecurity, le piattaforme di e-commerce, il cloud, l'internet delle cose, la mobilità verde, l'idrogeno, lo spazio e le apparecchiature medicali all'avanguardia.

Questi segmenti offrono ritorni sul capitale investito superiori alla media europea degli ultimi dieci anni, ma per svilupparli sarà necessaria una maggiore integrazione finanziaria in Europa.

Per diventare una realtà politica, la sovranità strategica europea deve essere un'opportunità di investimento.

Ciò richiederà a sua volta che i ritorni sugli investimenti siano interessanti e almeno pari a quelli offerti dalle altre grandi regioni del mondo.

I fondi pubblici indicheranno la strada, ma non saranno sufficienti per soddisfare tutto il fabbisogno di capitale azionario.



Saranno inoltre necessari investimenti privati e risparmi a lungo termine sotto forma di fondi tematici che investono in aziende quotate o fondi di private equity o di private debt che allineino gli obiettivi di governi, aziende e investitori.

Pierre Blanchet - Head of Investment Intelligence di Amundi