Economia circolare come soluzione al problema dei rifiuti

Inoltre, nel settore edile, vengono utilizzate le bioplastiche per migliorare la durata dei materiali da costruzione, mantenendo caratteristiche di eco-compatibilità.

Nell'agricoltura, i fertilizzanti agro-biologici stanno sostituendo quelli chimici, per proteggere e nutrire le piante in maniera naturale anziché in modo artificiale.

Riparazione e riutilizzo

Estendere il ciclo di vita di un prodotto è un altro aspetto chiave dell'economia circolare.

In questo caso, può essere di aiuto applicare il concetto di progettazione modulare.

I prodotti dal design modulare possono essere facilmente smontati, in modo da poter sostituire o ricondizionare le parti usurate.

Inoltre, servizi completi di riparazione e manutenzione, che mantengano i prodotti atti all'uso e funzionanti in modo ottimale, sono anch'essi importanti se si desidera ridurre gli sprechi.



Inevitabilmente, i prodotti si usurano, ed è proprio tale caratteristica che, nel modello lineare, li fa finire nel cumulo dei rifiuti.

Tuttavia, le soluzioni basate sull'economia circolare utilizzano ingegnosità e tecnologie all'avanguardia per riportare prodotti ormai logori all'interno del ciclo di produzione.

Le aziende che si occupano di riciclaggio, e di sistemi di gestione del termine del ciclo di vita, recuperano il valore ancora insito nei prodotti smaltiti, per riutilizzarlo come elemento nel ciclo di produzione di nuovi prodotti o servizi.

Sfruttare l'economia digitale

La trasformazione delle catene di fornitura tradizionali è un ostacolo impervio da superare, e non sarebbe possibile riuscirci senza un aiuto significativo da parte della tecnologia.

Ma la portata, la velocità e la diffusione delle piattaforme digitali di eCommerce stanno evidenziando nuove possibilità di applicazione dei principi dell'economia circolare alle fasi successive della catena di fornitura. Il successo della sharing economy, che consente a consumatori e fornitori di collaborare e utilizzare collettivamente beni esistenti (ad esempio automobili, conducenti, camere e uffici), dimostra la potenza combinata della tecnologia e dei principi dell'economia circolare.



Ma la condivisione sta avvenendo anche a monte della catena del valore, contribuendo ad aumentare la collaborazione e a ridurre le inefficienze nelle fasi di progettazione, produzione, utilizzo e riciclo.

La manifattura e la produzione sono attualmente dominate da processi meccanici e fisici inflessibili.

La robotica, l'automazione e il software sono invece modulari e altamente adattabili, pertanto possono essere riprogrammati per rispondere ad esigenze aziendali in continuo cambiamento

Inoltre, la realtà aumentata (AR), l'Internet delle cose (IoT) e le tecnologie basate sul cloud collegano i sensori presenti negli stabilimenti con le interfacce di dispositivi remoti che forniscono informazioni preziose, e un legame ininterrotto, tra progettisti, produttori, fornitori e persino clienti.

Il risultato è una progettazione più efficace dei prodotti, una migliore qualità, costi ridotti, una produzione accelerata e operazioni più facili di raccolta, riciclo e gestione dei rifiuti al termine del ciclo di vita.



David Kägi, Portfolio Manager della Strategia RobecoSAM Circular Economy Equities di Robeco