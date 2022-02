Digitalizzazione delle piccole Partita IVA: oltre la fattura elettronica c'Ã¨ di piÃ¹

Si possono registrare gli acquisti, monitorare entrate, uscite, spese, debiti e crediti e più in generale l'andamento degli affari grazie a report e grafici semplici e intuitivi.

Si può anche connettersi con il proprio commercialista, per consentire di scaricare le fatture e verificare la situazione contabile in tempo reale.

Le opportunità non finiscono qui: il digitale infatti abilita la gestione integrata dei pagamenti. Consentire ai clienti di pagare con un clic, registrare l'incasso in automatico, emettere bonifici direttamente dalle fatture senza dover "passare" dal proprio remote banking e inserire a mano i dati: questa è già realtà e semplifica di molto la vita di una partita IVA.

"Fatture in Cloud sta evolvendo per diventare un software ancora più completo e in grado di aiutare la gestione finanziaria di una partita IVA.

Infatti, grazie all'integrazione tra Fatture in Cloud e TS Pay (la piattaforma dei servizi di incasso e pagamento digitali erogati da TeamSystem Payments), fin da ora il cliente può automatizzare la registrazione degli incassi ed emettere bonifici all'interno di Fatture in Cloud.



A breve potrà eseguire in automatico la riconciliazione bancaria" conferma Daniele Ratti.

Un'altra possibilità è la gestione integrata di diversi servizi digitali: software di fatturazione, CRM e altri applicativi si possono "parlare", così tutto quadra e rimane sotto controllo.

Insomma, le partite IVA già da ora possono beneficiare di un "ecosistema" completo, che semplifica la vita e rende più agile ed efficace la gestione del business.

Il tutto pensato per essere user friendly, semplice da utilizzare da qualsiasi dispositivo - anche in mobilità - e soprattutto disponibile a costi accessibili a tutti.