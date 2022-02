Azionario: i titoli tecnologici non sono tutti uguali

Essi comprendono iCloud, Apple Music e tutte le commissioni che vengono generate su Apple Store.

Dunque, nonostante le forti oscillazioni sui mercati, che potrebbero protrarsi nei prossimi mesi dell'anno, il pieno di profitti di alcuni colossi tecnologici indica come l'impostazione di un portafoglio azionario non può escludere i profittevoli trend digitali.

Quest'ultimi, in particolare, noi li definiamo Quality Trends: tra gli altri, abbiamo eCommerce, Cloud Computing, Cybersecurity, intelligenza artificiale e 5G.

E anche se le valutazioni delle aziende che perseguono tali trend sono moderatamente sopra la media, noi crediamo che possano sovraperformare anche in un contesto di normalizzazione della crescita economica.

Giacomo Calef, Country Manager di NS Partners