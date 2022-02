Call for Ideas di Vittoria hub per le startup Insurtech

"Lo scopo è quello di far crescere in un ambiente di eccellenza e co-creazione delle startup che possano portare valore e rivoluzionare i servizi in due segmenti importanti, come insurtech e legaltech.

Cerchiamo qualcuno che possa rivoluzionare i servizi legati alla casa e all'health & wealth, proponendo nuove forme assicurative".

Un segmento, quello dell'insurtech, molto vivace in questo periodo, forse tra i più promettenti.

"L'innovazione avviene a vario titolo - ha proseguito Soresina -, a partire dall'onboarding fino a un'offerta veramente personalizzata.

Abbiamo coniato il termine Lean Insurance per raccontare e raccogliere tutte quelle nuove forme di copertura assicurativa fondate su tecnologie.

Di fatto, sono sistemi in grado di snellire i processi assicurativi abilitanti, facilitare le procedure di onboarding clienti o persino creare nuove esperienze come nel caso delle event based.