Aziende familiari piÃ¹ forti del coronavirus

Il segnale critico riguarda l'età dei leader e dei consiglieri di amministrazione.

La presenza di under 40 tra i leader, in 10 anni, è crollata: dal 16,9% all'8,7% se si considera il leader più giovane dei team di vertice, addirittura dal 9% al 3,3% se si considera il più anziano.

Il 73,1% dei cda delle imprese più piccole e il 71,4% di quelle più grandi non comprende neppure un under 40, in netto peggioramento dal 52,9% e 54,1% del 2010.

Il progressivo invecchiamento delle aziende familiari è un brutto segnale, che diventa ancora peggiore nel momento in cui il Paese si appresta a investire le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza soprattutto in nuove tecnologie.

"In Italia la proprietà familiare delle aziende costituisce un tratto distintivo del tessuto produttivo ed economico", sottolinea Stefano Vecchi, Head of Wealth Management & Private Banking Italy UniCredit.



"Il rating del nostro Paese è cresciuto dopo 20 anni, i nostri clienti imprenditori hanno mostrato una grande capacità di reazione dopo la pandemia, guardando al futuro con fiducia.

Come UniCredit vogliamo affiancare questo percorso di trasformazione dell'economia e di riforme del Paese, sia sul lato degli investimenti privati sia di sostegno alle imprese con una grande attenzione alla next generation.

In tal senso, con i nostri banker e i nostri specialisti offriamo alla clientela un red carpet caratterizzato da servizi e prodotti orientati alla gestione di temi delicati quali la governance familiare o il passaggio generazionale, mantenendo sempre un elevato focus sulla sostenibilità."

Secondo Francesco Casoli, Presidente di AIDAF (nella foto), "le aziende familiari italiane devono essere parte attiva del cambiamento in un momento di grande ridefinizione del futuro del nostro Paese e del mondo, caratterizzato dagli imminenti investimenti e politiche legate al PNRR.

Sono aziende che, grazie alle loro caratteristiche distintive, hanno mostrato di saper resistere al periodo più critico e complesso della pandemia ma che soprattutto hanno dimostrato di saper reagire, contribuendo alla ripresa economica nazionale con solidità patrimoniale, visione di lungo periodo e proattività.

Sono tutte caratteristiche che fanno parte del DNA delle imprese familiari italiane che intendono avere un ruolo chiave nella ripresa economica e nella definizione dell'agenda del Paese, per poter portare l'attenzione su temi strategici, come la maggior presenza dei giovani tra i leader e nei cda. "

"Le imprese familiari rappresentano tre quarti delle imprese quotate in Italia e continuano ad essere protagoniste del listino anche nel mercato primario con una quota del 87% sul numero totale di imprese che si sono quotate nel 2020-2021", afferma Barbara Lunghi Head of Equity Primary Markets, Borsa Italiana, Gruppo Euronext.



"I dati degli anni recenti e le imprese che stanno lavorando alla quotazione nel 2022 ci indicano un numero crescente di imprese familiari, dalle PMI ai leader globali, che guardano alla Borsa per accelerare la crescita, finanziare investimenti in innovazione e internazionalizzazione, aumentare la competitività e mantenere l'asset all'interno del patrimonio familiare".

"Dall'Osservatorio AUB emerge chiaramente il valore che una corporate governance moderna e strutturata riveste per la crescita, a maggior ragione in un contesto di instabilità come quello in cui stiamo operando", commenta Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Industries.

"All'interno del nostro gruppo industriale, negli ultimi anni abbiamo disegnato una nuova governance che ha l'ambizione di combinare insieme le best practice del mercato e la visione di lungo periodo propria delle aziende familiari".