Cosa chiedono i lavoratori italiani alle aziende?

Appare evidente, dunque, quanto il diritto ad un buon bilanciamento tra vita privata e professionale sia determinante nella carriera di molti di noi.

Stiamo imparando tutti a lavorare per obiettivi e non più a tempo e questo ha, naturalmente, un impatto a 360 gradi".

Benefit & età: cosa preferiscono i lavoratori junior o senior?

Sono i più giovani a preferire lo smartworking e la flessibilità oraria, a discapito del sostegno alla natalità.

Ed è una scelta che non sorprende più di tanto.



Nell'epoca del remote working e di una generazione che si è avvicinata al mondo del lavoro in modalità ibrida, quasi nessuno desidera rinunciarvi in toto.

Lo smartworking non è stato scoperto durante il lockdown, ma sicuramente la situazione ne ha amplificato l'uso.

Il lavoro agile era già tra i progetti delle aziende italiane e molti giovani lavoravano da casa o da luoghi che non fossero il canonico ufficio, anche prima della pandemia.

A essere aumentata in questi mesi è la frequenza con cui Generazione Z e Millennial fanno smartworking ed è una grande occasione per migliorare il work-life balance desiderato.

Una parte dei voti dei più giovani - forse a causa dell'emergenza COVID-19 - ha dimostrato anche grande interesse per l'assistenza sanitaria.

Molto basso l'interesse ricevuto per il sostegno alla natalità, un benefit scelto principalmente da over 40.



"A livello generale - conclude Boati - i benefit stanno rappresentando, in maniera sempre più marcata, una forte leva di motivazione dei propri dipendenti.

Le aziende devono necessariamente tenere in considerazione il valore che questi elementi possono avere per le persone.

Il post COVID-19, in questo senso, può fornire una grande occasione di rinnovamento per soddisfare al meglio le esigenze, materiali ed immateriali, di tutte le risorse.

Non dimentichiamo, infatti, che non è raro che un candidato prediliga, a parità di trattamento economico, una azienda attenta al benessere dei propri collaboratori.

E il benessere si misura anche attraverso questi elementi".