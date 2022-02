Quali trend IT si aspettano le enterprise?

Le soluzioni devono quindi essere integrate.

La sicurezza deve essere parte di router, switch e access point per poter prendere decisioni e applicarle all'intero fabric connesso".

Per Bob Friday, Vice President & Chief Technology Officer business AI-Driven Enterprise di Juniper, "Full stack AIOps sarà il tema chiave dell'enterprise networking nel 2022 per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.

Sulla spinta di reti e workload distribuiti sempre più complessi, l'intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps) ha guadagnato le prime posizioni tra i temi chiave di quest'anno.

Le aziende investiranno in quattro aree chiave in cui AIOps potrà avere il massimo impatto: esperienza utente, esperienza delle operazioni, esperienza DevOps/applicativa e servizi di localizzazione.

Le organizzazioni, inoltre, si rivolgeranno sempre più ad AIOps per migliorare la cybersicurezza e identificare e mitigare immediatamente potenziali problemi prima ancora che si verifichino.



Perdurando il mix di ambienti di lavoro ibrido e remoto, l'approccio al networking e alla sicurezza di livello enterprise approderà anche allo spazio dell'home networking.

Il 2022 confermerà ulteriormente la casa come una microfiliale dell'impresa, pressando i team IT aziendali a guardare con ancora maggiore attenzione alla periferia della rete.

Per garantire visibilità, affidabilità e sicurezza della rete possiamo prevedere che le soluzioni di networking di livello enterprise inizieranno a toccare anche i lavoratori remoti e ibridi.

Molte aziende adotteranno un approccio ibrido passando da soluzioni di sicurezza legacy a un approccio Secure Access Service Edge (SASE) client to cloud, trasferendo i lavoratori remoti a maggior rischio su SASE, un'architettura che unisce networking e sicurezza, fornendo un accesso diretto e sicuro alle applicazioni durante il passaggio al cloud.



Inoltre, gli assistenti AI che gestiscono e fanno il troubleshooting della rete alla pari degli esperti umani, nel 2022 saranno promossi a membri effettivi dei team IT.

Nel settore enterprise, AI, machine learning e AIOps hanno il potenziale di diventare affidabili quanto i migliori esperti IT.

Ancora non siamo a quel punto, ma nel corso dell'anno vedremo gli assistenti AI e le interfacce conversazionali assumere un ruolo concreto e affidabile.

Al momento, le interfacce conversazionali possono rispondere al 70% delle richieste di supporto con la stessa efficacia di un esperto umano.

All'aumentare della complessità della rete e dei workload distribuiti, AIOps e assistenti AI virtuali saranno visti come membri irrinunciabili dei team IT.

Inoltre, più i servizi cloud cresceranno per fornire storage e potenza di calcolo economica e illimitata, sia le imprese sia i fornitori di tecnologia potranno adottare gli assistenti AI all'interno dei team di supporto, introducendo la quantità e qualità di dati necessarie per addestrare le tecnologie AI per migliorarne l'accuratezza.



Infine, grazie agli algoritmi di machine learning Longformer e Few-Shot, le interfacce conversazionali potranno avvicinarsi a superare il test di Turing.

Nei prossimi 10 anni, in molte industrie l'intelligenza artificiale inizierà a raggiungere un livello di accuratezza pari all'esperienza umana.

Le interfacce conversazionali basate su AIOps usate nelle imprese entro pochi anni raggiungeranno il 90% di accuratezza, un risultato importante, comparabile a quello raggiunto da IBM Watson con la partecipazione a Jeopardy.

Ciò significa che ci stiamo avvicinando a una tecnologia AI che sarà in grado di rispondere a domande e gestire questioni tecniche analogamente a un esperto di IT.

E, come un umano medio, l'intelligenza artificiale ha la capacità di apprendere e migliorare nel tempo per diventare alla fine indistinguibile da un esperto umano.

Senza contare che a causa della pandemia, molte aziende sono costrette a limitare la presenza fisica, spingendo i facility manager ad adottare tecnologie di localizzazione indoor.



Le aziende di ogni dimensione dovranno prepararsi a investire in tecnologie di data analytics e di localizzazione indoor basate su AI, tra cui le tecnologie BLE.

Le tecnologie di localizzazione indoor, un tempo considerate poco più di un gadget, sono ora una necessità per quasi tutte le aziende, dai retailer ai magazzini fino alle grandi imprese che hanno necessità di sapere esattamente chi si trova all'interno degli edifici e dove.

Anche se il mondo lentamente tornerà alle vecchie abitudini, il modo in cui i facility manager considerano i servizi di localizzazione indoor è cambiato per sempre".