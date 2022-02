In arrivo la seconda edizione di GoBeyond: Where Tech Accelerates Business

sull'adozione di soluzioni per la telemedicina nell'assistenza sanitaria territoriale; sull'utilizzo delle soluzioni di Intelligenza Artificiale a supporto della ricerca, la digitalizzazione dei processi e l'accesso alle informazioni sanitarie.

Strategie multi-cloud eco-sostenibili e focus su competenze, organizzazione e gestione dei processi della Direzione IT saranno tematiche di confronto nella Sessione Cloud R-Evolution.

Esperti provenienti da aziende di ogni settore, i migliori service provider e istituti d'eccellenza approfondiranno, in un'ottica di data economy i percorsi di migrazione delle imprese italiane e l'impatto delle architetture Cloud Native sull'evoluzione delle applicazioni aziendali; la diffusione de l'Hybrid e il Multi Cloud: come stanno evolvendo i modelli di gestione e impatto costi e ambiente; come cambiano il ruolo, l'organizzazione e i processi della Direzione IT e quali partnership strategiche per ampliare le offerte e sviluppare soluzioni in grado di rispondere alle esigenze del mercato.



Il focus dedicato all'AI & Data Strategy sarà un'opportunità per indagare lo stato di avanzamento nei diversi settori delle tecnologie di 5G, Computer Vision, NLP, Interfacce Conversazionali, Intelligent Automation, AR/VR, Reinforment Learning.

In questa sessione si confronteranno esperti provenienti da aziende di ogni settore, i migliori service provider e istituti d'eccellenza, per approfondire la diffusione e maturità dei principali trend tecnologici: applicazioni pratiche di reinforcement learning, machine learning, deep learning, conversational AI, 5G, Industria 4.0, dai Big Data Analytics alla Data Driven Company: quali architetture, processi e competenze per il nuovo business digitale; centralità del tema dell'etica nella realtà dell'Intelligenza Artificiale: quali sono i principali rischi etici e le strategie di mitigazione da adottare in difesa della privacy.



L'evento sarà anche un'occasione per esplorare i trend e gli scenari evoluti tecnologici a livello globale grazie ai 4 case study internazionali che saranno presentati.

L'innovazione tecnologica nella PA e nella sanità sarà rappresentata dagli interventi di un'esponente del Parlamento Europeo e da Pierre Gronlier, Chief Technology Officer di GAIA-X, che ci racconterà la strategia internazionale del progetto di cloud all'europea nato come la risposta di Francia e Germania al predominio di Amazon, Microsoft, Google e Alibaba.

Il concetto di Humanification & A.I.fication: la tecnologia nel design tra effetti estetici ed etici sarà il focus dell'intervento di Patrizio Cionfoli, italiano "global setter" che mostrerà i trend dell'AI più impattanti dalla Cina.

Dati, Architetture e Cloud Platfom saranno infine il fulcro degli interventi di Youngjun Choi, Senior Research Scientist UPS.



Per informazioni sul programma: https://www.go-beyond.it