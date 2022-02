Fintech: i pagamenti in contanti saranno un ricordo in pochi decennni

"Nei prossimi tre decenni - spiega Schrezenmaier - i progressi tecnologici nei metodi di pagamento abilitati per NFC semplificheranno ulteriormente i processi di pagamento, eliminando persino la necessità di dispositivi mobili e creando una forte spinta verso dispositivi indossabili come anelli, braccialetti, adesivi NFC o lenti a contatto intelligenti".

Tutto in un solo luogo: gli ecosistemi di pagamento

Sarà importante per i merchant promuovere, in una logica di "one-stop-shop", più servizi all'interno di un unico ecosistema di pagamento, per consentire ai consumatori di svolgere diverse operazioni all'interno di un'unica piattaforma - dall'ordine online al pagamento in negozio - senza effettuare singole transazioni fisiche.

"Entro il 2050, gli ecosistemi di pagamento diventeranno onnipresenti, diffondendosi in ogni aspetto della nostra vita, semplificando ulteriormente il percorso complessivo del cliente e rendendo i processi di pagamento ?seamless' e ?invisibili' nella vita quotidiana", sottolinea Schrezenmaier.

Soluzioni integrate per i commercianti

"Tutto in un solo luogo" sarà il motto anche per i commercianti, che sempre più si orientano verso soluzioni integrate capaci di accorpare più servizi utili al business.



I commercianti stessi diventeranno più sofisticati e richiederanno strumenti più specifici, per adeguarsi alle nuove tecnologie e alle nuove richieste dei consumatori.

"Con SumUp stiamo lavorando proprio in questa direzione, con l'obiettivo di fornire ai nostri clienti la migliore soluzione integrata multi-prodotto per gestire ogni attività.

Ascoltiamo i nostri commercianti e ciò che accade alla loro attività, adattando la nostra strategia alle loro esigenze concrete", spiega Marc-Alexander Christ, Co-Founder di SumUp.

Per questo, negli ultimi due anni sono nati numerosi gli strumenti sviluppati in casa SumUp, come il Negozio Online, un vero e proprio store digitale che permette di convertire online il proprio negozio fisico, e la nuova soluzione Conto Aziendale, grazie alla quale i commercianti potranno aprire un conto aziendale online con SumUp da associare agli altri servizi (come Lettore di carte mobile, Fatture, SumUp Card, Pagamenti Via Link), velocizzando e semplificando tutte le questioni finanziarie e le operazioni commerciali della propria attività.

Sostenibilità: le fintech devono prendersi cura dell'ambiente

Quello della sostenibilità è un tema che sta conquistando sempre più spazio, a partire dalle scelte nei carrelli dei consumatori.



Per questo è importante che anche le fintech pongano la sostenibilità al centro dei propri piani, ad esempio dedicando parte delle proprie entrate a sostenere l'ambiente.

SumUp ha scelto di aderire al programma "1% for the Planet", destinando l'1% delle entrate nette al supporto di cause ambientali, come la prevenzione della deforestazione, la costruzione di infrastrutture per l'energia rinnovabile, l'agricoltura organica rigenerativa, la conservazione delle acque, la creazione di materiali più sostenibili.

Criptovalute e blockchain

L'economia globale non potrà in alcun modo ignorare il fenomeno delle criptovalute, della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain che consentono trasferimenti di denaro o cambi di proprietà o altre forme di contratti: "acquistare un immobile o ricaricare le auto elettriche sarà semplice come pagare una tazza di caffè", sottolinea Schrezenmaier.

Sicurezza: l'AI per proteggere consumatori e commercianti

Proteggere i propri dati e i propri risparmi è fondamentale tanto per i consumatori, quanto per i commercianti: la digitalizzazione non deve mettere a repentaglio la sicurezza.



"Anche per questo, le fintech dovranno adoperarsi per sviluppare soluzioni sempre più efficienti e sofisticate, anche sfruttando tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale, per prevenire le frodi e arrestarle immediatamente, interrompendo le transazioni", conclude Christ.