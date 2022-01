Elezioni Presidente della Repubblica: le correlazioni con i mercati

Cartabia, in teoria.

Una conquista per un Parlamento in cui il 65% degli eletti sono uomini.

È una mossa strategica anche per Conte.

Secondo gli ultimi sondaggi, il suo partito andrebbe incontro a una schiacciante sconfitta in caso di elezioni anticipate.

Altri due partiti sono contrari all'opzione Draghi: Forza Italia di Berlusconi e la Lega di Matteo Salvini.

Altri sono indecisi: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, Partito Democratico di Enrico Letta e Italia Viva di Matteo Renzi.

La maggior parte dei leader politici italiani preferirebbe un'altra opzione rispetto a Draghi.

Gli investitori preferirebbero che Draghi restasse in carica anche fino alla fine del suo mandato.

Ma non c'è consenso su un altro nome, per il momento.

Per fortuna è ancora presto.

Il lavoro di Draghi non è finito

Draghi ha portato stabilità politica in Italia.



Sta affrontando bene la crisi sanitaria e le sue conseguenze.

Ha anche completato l'avvio del complesso processo di definizione dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi iniziali e degli obiettivi di riforma per accedere ai fondi nell'ambito del pacchetto di ripresa Next Generation EU.

L'Italia è il maggior beneficiario.

A breve dovrebbe ricevere il primo pagamento su un totale di 191,5 miliardi di euro (sia prestiti che sovvenzioni).

Ma c'è altro da fare.

Draghi non ha ancora avuto il tempo di affrontare i problemi strutturali dell'economia italiana.

Il rallentamento della produttività è uno di questi.

I dati dell'OCSE mostrano che le aziende italiane con meno di 10 dipendenti, che costituiscono una grossa fetta del modello di business italiano, hanno livelli di produttività del lavoro inferiori rispetto a quelle estere.



In media, il valore aggiunto per dipendente nelle aziende italiane rispetto alle aziende tedesche è inferiore del 35% in Italia rispetto alla Germania.

Alcune possibili cause della scarsa produttività dell'Italia sono il basso livello di spesa per la ricerca (1,4% del PIL nel 2018 contro il 2,4% della media dei Paesi OCSE secondo gli ultimi dati disponibili) unito a investimenti insufficienti in istruzione e al ritardo accumulato l'adozione di nuove tecnologie.

Al riguardo, gli investimenti individuati dal governo italiano (vedi tabella), che saranno finanziati dal pacchetto di ripresa Next Generation EU, potrebbero rappresentare una grande opportunità per aumentare la crescita della produttività del lavoro.

L'attuazione di questi investimenti richiederà una stabilità politica che solo Draghi può portare, a nostro avviso.

Cosa succede se?...

Se Draghi fosse eletto presidente della Repubblica, le elezioni politiche sarebbero anticipate di un anno, nel 2022 anziché nel 2023.



I sondaggi suggeriscono che potrebbero essere vinte dai partiti di estrema destra (Lega e Fratelli d'Italia) alleati di Forza Italia.

Questo potrebbe portare a un nuovo periodo di instabilità politica nel Paese, nel momento peggiore in assoluto.

Le elezioni presidenziali italiane non sono ancora nel radar degli investitori.

Ma aspettatevi un duro risveglio e turbolenze di mercato e volatilità obbligazionaria nel mercato dei BTP.

Christopher Dembik, Head of Macroeconomich Research per BG Saxo