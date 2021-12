eCommerce: 5 errori da evitare per aumentare le vendite

"Per essere performante, un sito deve necessariamente installare specifici protocolli ed avere alla sua base uno studio delle keyword principali, sulla base del quale poi costruire tutta l'architettura.

Questa è una condizione essenziale per aggiudicarsi un buon posizionamento sui motori di ricerca.

Altro aspetto che determina il successo nelle vendite è la possibilità di pagare in modo semplice, rapido e, soprattutto sicuro, con l'assoluta certezza della tutela dei nostri dati.

Infine, anche la piattaforma utilizzata gioca un ruolo importante: deve sapersi adattare alle nostre esigenze, e non il contrario.

Dobbiamo scegliere uno strumento che sia scalabile e che accompagni la crescita e l'internazionalizzazione dell'azienda".

Sulla base di oltre 20 anni di esperienza nelle vendite online a livello internazionale, Kooomo ha individuato i 5 errori principali che possono compromettere le performance di un e-commerce, spiegando anche come evitarli.

1 - Conformità alle normative sulla GDPR

Per evitare di incorrere in sanzioni, che possono essere anche elevate, e garantire una navigazione sicura tutti i siti devono installare due protocolli di sicurezza essenziali: l'Https, per proteggere l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati tra i computer e i siti, e il protocollo SSL, per evitare che terze parti entrino in possesso di informazioni sensibili.



È determinante che tutti i siti siano in possesso di cookiebot che consentano all'utente di:

- Avere informazioni chiare e specifiche sui tipi di dati e sulla finalità dei cookie;

- Consultare la documentazione completa di tutti i consensi forniti;

- Rifiutare i cookie superflui e utilizzare comunque il sito

- Revocare il consenso in qualsiasi momento

2 - USP e User experience

Sin dal primo momento in cui l'utente arriva sul sito, è importante comunicare in maniera chiara ed immediata al cliente-target perché i prodotti o i servizi offerti sono la migliore soluzione ai suoi bisogni, anche quelli che non sa ancora di avere.

L'obiettivo è la piena soddisfazione del cliente, prima durante e dopo l'acquisto.

Il sito dovrà essere user-friendly, quindi facile da usare, e permettere di raggiungere l'obiettivo in pochi click, ed in linea con le esigenze dell'utente.



3 - Piattaforma scalabile

Il panorama digitale offre varie piattaforme su cui costruire l'eCommerce.

La scelta migliore è affidarsi ad un provider in grado di sostenere l'intero progetto, che possa accompagnare la crescita dell'azienda sia in termini di volumi di prodotto e vendite, sia in termini di integrazioni con terze parti e con differenti canali di vendita (marketplaces, in-store, B2B, drop-shipping e-commerce).

4 - Keyword research e Ottimizzazioni SEO

Un errore da evitare è la mancanza di uno studio di keyword research alla base della struttura dell'albero di navigazione e dell'ottimizzazione dei contenuti delle diverse sezioni del sito.

È fondamentale ottimizzare i contenuti di menu, homepage, pagine categoria e scheda prodotto sulla base delle principali parole chiave che gli utenti usano per trovare cercare online quella categoria di prodotti.



Ad esempio, per il fashion, è determinante approfondire le descrizioni su materiali, colori, stile, taglia, collezione, vestibilità, genere.

5 - Flessibilità nei pagamenti e nei servizi user-centric

L'accelerazione dell'e-commerce ha aperto la strada a nuove forme di pagamento digitale e di consegna dei prodotti.

L'errore da evitare è non offrire opzioni diversificate per nazione e abitudini d'acquisto del cliente, che si aspetta di trovare di default la possibilità di pagare tramite paypal, wallet digitali, rateizzazioni o contante digitale.

La stessa flessibilità deve essere garantita anche nelle modalità di consegna e reso dei prodotti: a casa, in negozio, al piano o in appositi punti di ritiro delocalizzati.