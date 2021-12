Da dove partire per presentare un'idea a potenziali investitori: dal come o dal perchÃ¨?

Secondo il Professor Simone Ferriani, ricercatore italiano docente d'imprenditorialità e innovazione alla Bayes Business School, i pitch innovativi che aggiungono enfasi al "perché" risulterebbero più "attraenti" per i novizi.

Dal canto loro, gli esperti sarebbero invece più propensi a cercare di capire per prima cosa quali siano "i vantaggi" di una nuova idea.

Gli autori dello studio si chiedono anche se grandi aziende come Apple e Airbnb, inizialmente rifiutate dagli investitori professionali, abbiano usato, in un primo tempo almeno, un approccio sbagliato.



Secondo Ferriani, "possibile che compagnie come Apple e Airbnb abbiano sbagliato il framing ovvero l'inquadratura, la luce sotto alla quale presentare le proprie idee? Non sappiamo quale approccio abbiano seguito per promuoverle.

Sappiamo però che mettere in evidenza il "perché" o il "come" di un'idea può avere delle conseguenze importanti.

Una presentazione, seppure qualitativa, può mancare d'efficacia se non si è preso in considerazione il proprio pubblico e scelto quale dei due focus adottare".

Questa consapevolezza ha innumerevoli applicazioni.

Pensate a tutte quelle situazioni in cui il potenziale intrinseco di un'idea viene valutato principalmente, se non esclusivamente, su criteri soggettivi e la sua esposizione fatta di brevi narrazioni orali o scritte.

Il proverbiale one-minute speech, intervento di un minuto, davanti a professionisti dell'investimento è un caso perfetto, ma si pensi anche ai lanci hollywoodiani di film, ai video di lancio di nuovi prodotti, alle piattaforme di crowdfunding, agli slogan delle campagne marketing e alle pubblicità o agli story pitch destinati a convincere un direttore di giornale a commissionarci un pezzo.



"Questo studio spiega quanto sia importante capire come fare appello a coloro il cui sostegno può essere necessario per far decollare un'idea".