Italia agli ultimi posti in Europa nello sviluppo di una strategia digitale nella logistica

Altre importanti aree di applicazione includono processi di gestione degli ordini automatizzati del magazzino (44%) e il monitoraggio dei veicoli o delle consegne di merci (41%).

Solo circa un quinto degli intervistati (23% / 22%) vede attualmente possibili applicazioni dell'IoT all'interno della propria azienda in relazione all'uso di veicoli a guida autonoma e robot.

Per l'uso della realtà aumentata nella logistica, gli intervistati vedono il potenziale soprattutto nella formazione del personale (35%), nel miglioramento della qualità del cosiddetto "picking" (34%) - ovvero l'operazione di prelievo fisico del prodotto - e dell'efficienza (31%), e nei controlli di completezza (32%).

Inoltre, per l'assistenza da remoto, il 30% degli intervistati vede possibilità dell'uso di applicazioni basate su AR.

Tante le sfide, specialmente nella tecnologia

Una parte del sondaggio riguarda i problemi che possono insorgere con la trasformazione digitale nel settore della logistica.



Circa un terzo degli intervistati (34%) pensa che ci vorrà molto tempo e denaro per implementare le tecnologie necessarie, il 30% cita le preoccupazioni sulla sicurezza IT come una barriera, e un quarto vede sfide dovute ai sistemi legacy esistenti nell'IT (26%) e nelle risorse umane (24%).

Da sottolineare però che, né la mancanza di priorità da parte del management (16%) né la mancanza di consapevolezza da parte dei dipendenti (16%) sono percepiti come problemi principali per la trasformazione digitale nella logistica.

Secondo Jan Junker, vicepresidente esecutivo Solution Delivery di TeamViewer, "lo studio che è stato condotto rileva che la maggior parte dei decision maker ha già pensato a come adeguare la logistica al futuro digitale.

D'altra parte, c'è molto margine di miglioramento quando si tratta di implementare la digitalizzazione.



Per quanto riguarda molti dei nostri clienti, attualmente possiamo osservare che l'interazione tra realtà aumentata e Internet of Things, in particolare, offre un enorme potenziale per una logistica più efficiente".