HR: la resilienza delle organizzazioni sostenuta da formazione e comunicazione

Alessandro Reati (Cegos): con la pandemia l'attività dell'area risorse umane è cambiata. Salute e sicurezza, formazione, gestione del clima e del benessere dei dipendenti sono gli ambiti dove si è focalizzata maggiormente per la creazione di nuove vision

Un anno e mezzo, ormai quasi due, senza precedenti: così nel contesto della crisi sanitaria il 32% degli addetti HR ha implementato azioni di formazione sul remote working e sul remote management per il personale e il 20% ha prodotto un piano di comunicazione straordinario tra la Direzione e i dipendenti, oltre alla survey di legge per misurare il clima sociale.

Se la pandemia ha peggiorato il morale dei dipendenti secondo un HR manager su tre, tuttavia per il 57% non c'è stato impatto sulla motivazione e il 96% ritiene che ci sia fiducia nella capacità di ripresa dell'azienda.