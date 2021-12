Dalla gestione da remoto alla sostenibilitÃ : i tech-trend per l'anno nuovo

Dalla gestione da remoto alla sostenibilità: i tech-trend per l'anno nuovo

Giancarlo Soro (Lexmark): remote working per aziende distribuite, sostenibilità come motore dell'adozione del cloud, crescita dell'utilizzo dello IoT, e la sicurezza integrata già a livello di design

In un mondo segnato dalla trasformazione digitale e dalla ricerca di un nuovo equilibrio post pandemico, oggi più che mai le aziende devono essere preparate a ciò che le aspetterà in futuro, anticipando i trend tecnologici e contribuendo alla loro stessa definizione.

In quest'ottica, Lexmark opera per preparare il suo business e i suoi clienti a un nuovo periodo dominato dalla necessità di costante adattamento.