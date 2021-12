Come implementare una efficace strategia di security basata sul cloud

L'Italia sta viaggiando in questa direzione, con il 28,1% degli intervistati che dichiara di aver già implementato un'architettura Zero Trust, e un buon 63,2% che ha cominciato a farlo con progressi costanti.

Ma come resistere in caso di attacco? Con il panorama delle minacce in continua evoluzione, testare la business continuity e le capacità di disaster recovery con regolarità è più critico che mai: le aziende in grado di implementare queste strategie dichiarano di essere 2,5 volte più resilienti, e in generale la supervisione da parte del CdA sulla business continuity e sul disaster recovery, produce risultati senz'altro migliori.

"Con il passaggio al lavoro ibrido, le aziende devono affrontare una maggiore complessità nel proteggere la forza lavoro e, allo stesso tempo, devono superare le sfide dovute alla carenza di personale e ai vincoli di bilancio: è quindi fondamentale investire in tecnologie innovative e pratiche di sicurezza adeguate," ha dichiarato Andrea Negroni, country leader Cybersecurity di Cisco Italia.



"Il Cisco Security Outcomes Study 2022 aiuta a capire le priorità delle strategie e delle tecnologie di sicurezza.

Investendo in architetture di sicurezza che siano integrate, basate sul cloud e con un'elevata automazione, sarà possibile rispondere alle minacce più velocemente, in modo da concentrare I propri sforzi sul business e sulla sicurezza degli utenti".