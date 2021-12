Pagamenti elettronici: grandi potenzialitÃ  di crescita per il mercato italiano

Passando agli altri principali indici di conto economico, l'incidenza del Mon sui ricavi si attesta al 26,2% (-4,6 p.p sul 2019), il rendimento del capitale investito è pari al 10% (-3 p.p.) mentre il Roe segna il 14,5% (-4 p.p.).

Le PayTech statunitensi primeggiano anche per redditività: il loro Ebit margin si attesta al 28% (rispetto al 16,3% dell'europee), grazie anche al fatto che negli USA risiedono tutte le più profittevoli società del comparto "scheme cards & global payments" (Ebit margin aggregato del 43,8%).

In Europa, la francese Worldline (4,8 mld di euro su base pro-forma) che ha acquisito nel 2020 la connazionale Ingenico, occupa il primo posto per ricavi, seguita dalle divisioni europee di MasterCard (4,4 mld di euro) e Visa (3,1 mld), con l'italiana Nexi, protagonista nel luglio 2021 dell'acquisizione della danese Nets e in attesa di concludere l'integrazione di Sia, in quarta posizione (2,9 mld di euro pro-forma).



Segnali positivi dai primi 9 mesi del 2021, che hanno riportato le PayTech sulla via della crescita.

I ricavi si attestano a quota 110,6 mld (+14,4% sui primi nove mesi 2020, di cui +14,5% le statunitensi e +11,6% le europee), mentre il risultato operativo è migliorato del 17%, con i gruppi europei in accelerazione (+24,1%).

Le PayTech in Italia

Il 2020 ha segnato la contrazione del mercato dei pagamenti in Italia, pari a 245,8 miliardi di euro (- 8,8% rispetto ai 269,6 mld del 2019).

Tra i comparti spicca il traditional retail, che rappresenta il 73% del totale con 180,5 mld ma che dal 2018 è in contrazione con un tasso medio annuo del -6,7%.

In controtendenza i digital payments che invece sono cresciuti con un tasso medio del +7,1% nel 2018-2020, sfiorando così il valore complessivo di 40 miliardi di euro nel 2020, di cui 35,5 mld relativi a strumenti prepagati (moneta elettronica).



In totale, a fine 2020 lo stock di moneta elettronica in circolazione in Italia era pari a 11,4 miliardi (+28,1% sul 2019).

Se il settore dei pagamenti digitali cresce, rimane, d'altro canto, ancora elevata la quota del contante sul transato in Italia (nel 2019 pari al 58% a valore e 83% a volume), superiore alla media europea (rispettivamente 48% e 73%).

Il tutto nonostante il falso mito di una maggiore onerosità dei pagamenti elettronici rispetto ai contanti, che invece celano costi latenti, legati alla produzione, trasporto e gestione, che la Banca d'Italia quantifica in 7,4 miliardi di euro annui (lo 0,45% del Pil) e che incidono sulla redditività aziendale e sulla competitività del nostro Paese.

Degli 11,4 miliardi totali di moneta elettronica in circolazione, 7,3 miliardi (il 64,4%) sono attribuibili agli Imel (Istituti di moneta elettronica) in crescita di oltre il 40% nell'ultimo anno, mentre i rimanenti 4,1 miliardi sono di competenza degli istituti di credito e segnano una crescita inferiore (+8,6%).



Nel 2020 i ricavi complessivi degli Imel sono aumentati del +5,8% (a quota 1,7 mld), mentre il loro risultato operativo è cresciuto del +4,6% e il risultato netto del +1,1%.

A favorire questi risultati è stata la maggior richiesta di moneta elettronica dovuta allo sviluppo dell'eCommerce.

Il repentino crollo degli acquisti fisici in negozio durante la prima parte del 2020 e il minor utilizzo delle carte di credito hanno invece appesantito i conti degli istituti di pagamento: i loro ricavi sono scesi del -1,2% (518,1 milioni), con i segni negativi che si sono ampliati a livello di risultato operativo (-13,4%) e di risultato netto (-7,9%).

L'indagine analizza inoltre le PayTech italiane (tra startup, PMI innovative e altre società significative), ubicate nel 56% dei casi nel Nord Ovest, specialmente a Milano dove hanno sede 21 aziende.



Nel 2020 il giro d'affari complessivo è stato pari a 240 milioni (+25,7% sul 2019), a cui è corrisposto un peggioramento del risultato operativo (-19,8%).

Già negativo nel 2019, l'Ebit margin aggregato è migliorato di quasi 1 p.p.

attestandosi al -18,5% nel 2020.

Il panel è stato ulteriormente suddiviso in otto sottoinsiemi: sebbene con un peso specifico ancora limitato, i comparti delle criptovalute e degli acquisti online sono risultati i più dinamici con ricavi in forte progressione (rispettivamente, +238,4% e +748,9%), ma con una redditività ancora abbondantemente negativa.

Nel 2020 chiudono in territorio positivo solo le soluzioni di pagamento (risultato netto pari al 14,2% dei ricavi) e i POS innovativi (3,1%).