FinTech: la pandemia non ferma la crescita del settore

Un discorso a parte va fatto per l'Other Crowdfunding (non misurabile sull'evoluzione dei ricavi) che ha registrato una vera impennata dei fondi raccolti: +95%, pari a oltre 30 milioni di euro nel 2020.

Aumentano le scaleUp

Fra i segnali di maturazione e consolidamento del settore rientra anche l'aumento progressivo delle FinTech con fatturato superiore al milione di euro, che oggi rappresentano quasi il 20% del totale delle aziende analizzate.

EBITDA positivo per un settore di startup ma pochi investimenti

La redditività delle FinTech italiane è complessivamente positiva, dato significativo considerando che sono aziende giovani (6,2 anni età media) e startup che propendono per la crescita di fatturato operativo e la costruzione di un proprio mercato di riferimento, anche a scapito della redditività nel breve periodo.



Nei primi 9 mesi del 2021, il valore degli investimenti nelle FinTech italiane ha raggiunto 400 milioni di euro.

Un ammontare che si è però concentrato su pochi deal guidati in buona misura dal Venture Capital internazionale, confermando ancora una certa debolezza degli investimenti nel sostenere la crescita delle aziende startup innovative.

Dalle analisi PwC emergono segnali positivi, come l'importanza del VC nazionale, che alimenta molte piccole aziende in fase di avvio e di crescita; l'attività del Corporate VC, spesso in logica di rafforzamento della propria offerta, e l'avvio di un potenziale ruolo interessante dell'Equity Crowdfunding come fonte di investimento alternativa a quelle tradizionali.

Il 40% delle FinTech italiane guarda alle PMI

Le Fintech italiane si caratterizzano per una forte propensione al segmento delle PMI, elemento che caratterizza circa il 40% delle Fintech, ma che supera il 50% in alcune aree come il Lending, il Money Management o i Pagamenti.



Un trend confermato anche dalle challenger bank italiane più recenti come Illimity, Aidexa.

"Le analisi condotte da PwC nel 2020-2021 sul mercato delle Fintech italiane evidenziano la centralità di nuove forme di collaborazione in risposta alle difficoltà dettate dal Covid.

Progetti di partnership e Open innovation, sviluppo di joint ventures, acquisizioni o investimenti, hanno coinvolto le FinTech, le challenger banks, gli Incumbent (banche, assicurazioni, operatori finanziari tradizionali), ma anche le Istituzioni Pubbliche, le Associazioni di Categoria, e alcuni grandi gruppi industriali.

Solo nel Lending sono oltre 30 le iniziative di collaborazione registrate nel 2020 e nei primi mesi del 2021, con partnership e progetti speciali nati appositamente per rispondere alla domanda di credito delle PMI durante la pandemia" spiega Folcia.

Il trend delle collaborazioni emerge anche nell'InsurTech, caratterizzato da operazioni corporate orientate ad accelerare l'innovazione, aprire nuovi segmenti di mercato o arricchire i servizi ai clienti; nell'area dei Pagamenti, con partnership mirate ad allargare il mercato da nazionale a internazionale o ampliare offerta e servizi su segmenti specifici, e nell'area del Money Management dove aziende FinTech partite come aggregatori multi-banca in logica B2C si orientano sempre più anche verso altri mercati, fornendo le proprie capabilities tecnologiche per abilitare nuovi modelli di business basati su ecosistemi più aperti.