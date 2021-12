Il legame tra formazione, crescita del fatturato, engagement dei dipendenti e flessibilitÃ 

Di contro, i detrattori si dicono motivati a imparare solo per compiere con i requisiti connessi al proprio ruolo (68% di più nel gruppo dei detrattori), mostrando così livelli bassi di engagement.

I dati raccolti mettono inoltre in dubbio l'ossessione del settore per i contenuti come unica soluzione di apprendimento e mostrano invece che esistono quattro fattori che connettono in maniera continuativa ed efficace l'upskilling allo sviluppo di carriera:

1 - Orientamento su cosa e come imparare;



2 - Esperienze di sviluppo diversificate e attive;

3 - Feedback e approfondimenti sul progresso;

4 - Opportunità di mettere in pratica, applicare e approfondire le skill acquisite.

Una cultura dell'apprendimento positiva mette a disposizione dei dipendenti le opportunità di sviluppo della carriera, fornendo loro maggiore controllo, con l'81% dei sostenitori che dichiara di avere accesso a strumenti per la pianificazione delle carriere facili da usare e il 73% che sostiene di non avere difficoltà a trovare nuovi ruoli nella propria organizzazione.

Sebbene le promozioni siano importanti, i dati del report "Come apprende il personale" mostrano che le opportunità di mobilità interna o la possibilità di lavorare a progetti collaborativi sono altrettanto importanti e rappresentano un modo per accrescere il tasso di retention. I sostenitori sono il 235% più propensi a passare a una nuova funzione all'interno della loro organizzazione, il 101% più propensi a occuparsi di progetti temporanei e il 189% più propensi a essere affiancati da un mentor o un coach; ciò consente loro di sfruttare al meglio tutte le skill acquisite.



Negli ultimi tre anni, in Italia, si sono osservate diverse modalità di sviluppo della carriera: il lavoro a nuovi progetti temporanei o in diversi team, il passaggio a una nuova posizione all'interno della stessa organizzazione, l'ottenimento di una promozione all'interno della stessa azienda e l'affiancamento a un mentor o un coach per migliorare le skill.

Il report ha messo in evidenza anche il ruolo dei manager nel creare culture solide, con i sostenitori il 270% più propensi ad affermare che il loro manager supporta il loro sviluppo.

D'altro canto, i detrattori sono il 92% più propensi a ritenere che il loro manager non abbia supportato in maniera significativa il loro sviluppo nel corso dello scorso anno.

"I dati inclusi nel report relativi ai lavoratori italiani evidenziano come i manager rivestano un ruolo fondamentale nello sviluppo professionale dei dipendenti", ha affermato Giancarlo Martini, Country Director per l'Italia in Degreed.



"Al fine di supportare il personale, i manager della regione si sono impegnati a consigliare risorse di apprendimento o a segnalare le opportunità di sviluppo; ciò ha contribuito a renderli il collegamento principale tra gli obiettivi di business delle aziende e la necessità di sviluppare le skill indispensabili per raggiungerli".

Oggi è più importante che mai assicurarsi che il personale disponga delle skill adeguate per adattarsi al cambiamento e avere successo.

Perfezionando i fattori che creano una cultura dell'apprendimento positiva nelle organizzazioni, i leader aziendali possono far sì che l'investimento nell'upskilling sia davvero in grado di coinvolgere il personale e promuovere l'innovazione.